Luxembourg 3 min.

Une facture salée pour l'alimentation au Luxembourg

Sophie WIESSLER Selon une étude publiée par Eurostat ce jeudi, le Grand-Duché fait partie du top trois des pays européens où le niveau de prix d'un panier de nourriture et boissons est le plus élevé; y compris au sein de la Grande Région.

Avec jt - En 2018, le niveau de prix d'un panier comparables de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées passait du simple au double d'un pays à un autre de l'Union européenne, révèle ce jeudi une étude d'Eurostat.

Ainsi, c'est le Danemark qui affiche le prix le plus élevé au sein de l'Union, suivi du Luxembourg et de l'Autriche. Le Grand-Duché se place donc comme le second pays européen où les denrées alimentaires sont les plus chères. Et dépasse largement ses voisins limitrophes.

Pays le plus cher de la Grande Région

En effet, l'Allemagne est le seul pays de la Grande Région a affiché des prix légèrement supérieurs à la moyenne européenne. Dans les pays voisins, que sont la France, la Belgique, le Luxembourg ou encore la Scandinavie, les prix sont eux, considérablement plus élevés. Même en Grèce, pays en crise depuis de nombreuses années, les gens paient moins cher dans les magasins.

Les indices de niveaux de prix (INP) ci-dessous, servant de base pour cette étude d'Eurostat, permettent de comparer les niveaux de prix des pays par rapport à la moyenne de l’Union européenne: si l’indice de niveau est supérieur à 100, le pays concerné est relativement plus cher que la moyenne de l’UE; à l'inverse, si l’indice est inférieur à 100, le pays est relativement moins cher que la moyenne de l’UE.



Les données pour les niveaux de prix à la consommation sont également disponibles pour des ventilations plus détaillées des produits alimentaires.



Ainsi, les boissons alcoolisées sont moins chères en Allemagne (89) puis au Luxembourg (93) au sein de la Grande Région; quant au tabac, sans surprise, le Grand-Duché se place en tête des quatre pays avec un indice de prix à 85, bien en-dessous de la moyenne européenne et de son voisin français avec un indice à 141.

Sur demande du Luxemburger Wort, Eurostat a détaillé, jeudi après-midi, les dépenses nominales de chaque pays pour les produits alimentaires et boissons non-alcoolisées, pour l'année 2018.

Ainsi, chaque habitant du Luxembourg dépense en moyenne un peu plus de 3.000 euros par an, soit 250 euros par mois pour faire ses courses - hors alcool -, contre 2.445 euros par an pour les Français (203 euros par mois); 2.100 euros pour les Allemands (175 euros par mois) et 2.560 euros pour les Belges (à peu près 213 euros par mois). La moyenne européenne fait elle état de 2.057 euros de dépenses par habitant pour l'année 2018, soit 171 euros par mois, pour se fournir en produits alimentaires et boissons non-alcoolisées au sein des 28 pays membres.

