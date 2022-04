Plus de 9.500 euros pour quatre chaises, une table d'appoint et deux tabourets. Voilà ce qu'a payé l'administration du ministère des Sports pour rendre plus attractif l'accueil des visiteurs. Le montant fait jaser.

Une facture salée pour des meubles au ministère des Sports

Une facture de 11.000 euros pour six chaises pour le ministère des Sports... Voilà qui a fait tiquer le député Pirates Marc Goergen. Ce dernier s'est enquis de demander des explications au ministre des Sports Georges Engel (LSAP). «Des meubles moins chers n'auraient-ils pas eu le même usage?», se demande-t-il, estimant que ce prix était tout de même un peu excessif pour des chaises.

Dans sa réponse, Georges Engel confirme l'acquisition par son ministère «d'équipements spéciaux» à la date du 1er février 2021, époque où Dan Kersch était encore ministre des Sports. La facture est cependant un peu moins salée que celle annoncée par le député Pirates, le ministre précisant que le montant de l'achat de ce mobilier s'élève à 9.548,60 euros.

Pour plus d'attractivité

Cette somme a permis d'acquérir un ensemble de quatre chaises, une table d'appoint et deux tabourets. De nouveaux meubles destinés «à rendre plus attractif l'accueil des visiteurs au ministère des Sports».

Il faut dire que le mobilier du bâtiment date des années 70 et avait donc besoin d'un petit coup de jeune. Un concept global de rénovation des équipements est par ailleurs en cours d'élaboration avec les Bâtiments publics.

Reste que pour certains, cela fait tout de même un peu cher la chaise...

