Une facture plus élevée cette année pour les fêtes

Emilie CHESNÉ En novembre, le taux d'inflation a reculé de 0,2 % par rapport au mois dernier. Mais, les aliments, eux, augmentent toujours de 0,21 %, et vont peser sur les achats des fêtes.

Alors qu'il atteignait 6,9 % en octobre, le taux d'inflation annuel s'établit au mois de novembre à 5,9 %, selon Statec. Le résultat notamment d'un recul de 4,8% en un mois du prix des produits pétroliers, grâce «en partie à la subvention du gouvernement», explique l'institut national de statistiques. Cette dernière est passée de 7,5 à 15 centimes par litre (TTC) au 1er novembre 2022.

Or, ce constat ne s'applique pas à tous les biens de consommation. Sur un an, les prix de l'alimentaire ont enregistré une augmentation de 10,7%, supérieure à l'indice général. En novembre, leur inflation s'est ralentie, mais la tendance n'est pas encore à la baisse, avec une hausse de 0,21% par rapport au mois dernier.

Repas de Noël saveur inflation

Pour les fêtes, la facture s'annonce donc salée. En réalité, les prix de tous les principaux aliments plébiscités à cette époque de l'année sont en hausse. L'huile enregistre ainsi une envolée au-delà de 20%. Plusieurs autres aliments ont augmenté de plus de 10%, comme les produits laitiers (14,3%), le pain (12,1%) ou encore la viande (12,4%).

Les chocolats et les fruits de mer, traditionnels des tables de Noël, sont affichés environ 7% plus cher qu'en 2021. Côté liquides, le taux d'inflation des vins et des spiritueux reste en dessous des 5%, contrairement aux bières (8,9%) et aux boissons sans alcool (6,5%).

Le budget cadeaux gonfle

Cette année, le coût des cadeaux peut aussi grimper par rapport à 2021, selon les articles offerts à ses proches. Il faut ainsi compter 11% de plus pour des bijoux et entre 5 à 6% pour des vêtements, des produits de soins ou des instruments de musique.

La hausse des prix est moins élevée sur les livres, les plantes et les équipements de sport, mais reste d'environ 3%. Toutefois, les jouets et les équipements de téléphonie enregistrent une légère baisse.

Face à cet affaiblissement du pouvoir d'achat, l'accord tripartite signé par le Grand-Duché fin septembre prévoit notamment la baisse d'un point de TVA pour 2023. Il faudra cependant attendre janvier, date d'entrée en vigueur de la mesure, pour voir les effets sur vos tickets de caisse.

