Une exception à la gratuité des transports en commun

Sophie WIESSLER Les personnes handicapées devront continuer à payer pour utiliser les autobus ADAPTO, alors que les transports publics seront gratuits au Luxembourg dès le 1er mars 2020.

Avec Kate Oglesby - Vous avez dit gratuité des transports pour tous? Pas si sûr. Le ministre de la Mobilité, François Bausch, a déclaré lors d'un débat à la Chambre des députés mardi, que les bus du service ADAPTO - un service de transport personnel pour les personnes à mobilité réduite -, ne seraient pas concernés par la gratuité des transports effective le 1er mars 2020.

Interrogé à ce sujet par le député Marco Schank (CSV), demandant l'adoption d'une motion visant à rendre le service ADAPTO sans frais, le ministre Déi Gréng s'est montré très ferme. «Ce service vient vous chercher à la maison et vous dépose à une destination souhaitée, ce qui n'est pas comparable aux transports publics, mais aux taxis», a-t-il expliqué. En effet, ADAPTO facture cinq euros pour un aller simple et huit euros pour un retour.

Les transports adaptés

«Il ne devrait pas y avoir de discrimination entre les personnes handicapées et non handicapées», a souligné Marco Schank, appuyé par l'ADR, Déi Lénk et les Pirates.

François Bausch a assuré toutefois que les transports publics devaient être réformés et rendus plus accessibles aux personnes handicapées. Un certain nombre de bus de la ville de Luxembourg sont déjà utilisables par les personnes en fauteuil roulant, mais en dehors de la capitale, ce n'est souvent pas le cas.

Beaucoup d'interrogations

La compagnie ferroviaire des CFL a promis, le mois dernier, de faire mieux pour rendre les gares accessibles aux passagers à mobilité réduite. D'ici 2024, elle souhaite la rénovation de 25 gares ferroviaires.

À l'heure actuelle, seulement 16 des 78 stations disposent d'ascenseurs, 54 d'un stationnement pour personnes handicapées et 27 de panneaux tactiles pour les personnes ayant une déficience visuelle.

La gratuité des transports publics du Luxembourg sera effective à partir du 1er mars 2020. Beaucoup d'interrogations sur cette mesure - qui coûtera 41 millions d'euros - demeurent à l'heure actuelle, notamment pour les frontaliers.

Contacté par la rédaction, le ministère de la Mobilité refuse toutefois de communiquer sur ce point, assurant que des groupes de travail étaient à l'oeuvre.

