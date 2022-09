Alors que les maladies dégénératives sont vouées à augmenter à l'avenir, en raison du vieillissement généralisé de la population, un projet de recherche vise à étudier des volontaires.

Des volontaires recherchés

Une étude se penche sur le vieillissement en bonne santé

Mieux comprendre l'apparition et le développement de maladies neurodégénératives comme Parkinson ou encore Alzheimer, c'est tout l'enjeu d'un projet international de recherche lancé ce lundi 26 septembre. Mais pour prendre vie, cette étude est à la recherche de milliers de volontaires, et pas n'importe lesquels.

Le Luxembourg poursuit sa lutte contre Parkinson Ce jeudi marque la journée internationale de la maladie de Parkinson. Depuis 2015, une étude est menée dans le pays pour apporter des réponses concrètes face à ce mal incurable. Et devrait se poursuivre pour les quatre prochaines années.

Intitulé «Vieillir en bonne santé», cette étude prend tout d'abord la forme d'une enquête, à laquelle les résidents de la Grande Région sont invités à répondre. Pour le Luxembourg, le projet ne recherche pas moins de 10.000 volontaires. Pour être éligible, il est impératif d'être âgé entre 50 et 80 ans, sans être déjà atteint par une maladie neurodégénérative, aucun autre critère n'étant requis.

Cette étude sur les différentes maladies neurodégénératives liées à l'âge, et en particulier la maladie de Parkinson, vise à remplir trois principaux objectifs. Tout d'abord, l'identification précoce des résidents de la Grande Région étant à risque de développer ces pathologies, la découverte de nouveaux facteurs de risque, et enfin l'élaboration de stratégies de prévention des maladies neurodégénératives.

Un projet mondial

Alors qu'environ 55 millions de personnes à travers le monde sont atteints par Alzheimer ou d'autres formes apparentées de démence, et 8,5 millions par Parkinson, il est important de souligner que ces chiffres ne diminueront pas de sitôt. En effet, le vieillissement de la population mondiale va inévitablement entraîner une augmentation significative de ces pathologies dans les prochaines années.

Au-delà d'impliquer des chercheurs luxembourgeois du National Centre of Excellence in Research on Parkinson’s Disease (NCER-PD), ce projet de recherche est également né par l'engagement de spécialistes allemands, autrichiens et espagnols qui collaborent sur le sujet à l'échelle européenne. Le Grand-Duché fait par ailleurs partie de l'initiative mondiale, la Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, impliquant 50 institutions de recherche à travers le monde afin de constituer une base de données sur la maladie de Parkinson. Un projet qui a permis au Luxembourg d'empocher une enveloppe d'un million d'euros sur trois ans dans le but de lancer son étude «Vieillir en bonne santé».

Une fois analysées par les chercheurs, les réponses des participants vont conduire à un calcul des risques des volontaires, qui se verront proposer un test olfactif, envoyé par courrier à leur domicile. Enfin, à la suite de cette seconde étape, les personnes ayant été identifiées comme les plus à risque pourront faire l'objet d'examens cliniques détaillés en personne au sein même de la clinique de recherche. À noter que les participants sont libres de choisir à quelle phase de l'étude ces derniers souhaitent participer, et de changer d'avis à tout moment.



