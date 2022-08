Après une nouvelle vague de chaleur estivale tout juste achevée, voici une sélection d'activités à planifier pour profiter au mieux de cette fin de semaine. Avec notamment un passage au Musée national d’histoire naturelle.

Nos bons plans de la semaine

Une escapade au Musée d'histoire naturelle dans le Grund

Megane KAMBALA Après une nouvelle vague de chaleur estivale tout juste achevée, voici une sélection d'activités à planifier pour profiter au mieux de cette fin de semaine. Avec notamment un passage au Musée national d’histoire naturelle.

Si notre planète n’en a pas fini de faire sa course autour du Soleil, il n’en reste pas moins que les températures seront un peu plus fraîches pour nous autres, terriens de la Grande région, après ce week-end des Perséides, où beaucoup ont pu observer des étoiles filantes et faire des vœux.

Cette nuit, préparez-vous à avoir la tête dans les étoiles Les Perséides, traditionnelle pluie d'étoiles filantes estivale, connaîtront leur pic cette nuit. Voici quelques conseils pour ne pas manquer une miette du spectacle.

Une bouffée d’air frais pour tous, en congés ou non, et surtout l’opportunité de vaquer à des occupations sans transpirer au bout de dix pas. Quoi de mieux donc que prendre le temps de découvrir ou de redécouvrir le Musée national d’histoire naturelle installé au cœur du Grund à Luxembourg-ville.

Entre passé et présent, Terre et cosmos, le musée comprend un rez-de-chaussée avec cantine et boutique de souvenirs mais aussi et surtout deux étages voués à transmettre ce qui constitue le monde tel que nous le connaissons. Les deux premiers niveaux sont consacrés aux expositions permanentes tandis que le dernier étage, accessible par escaliers et ascenseurs, est consacré aux expositions temporaires.

«L’esprit Shizen», exposition temporaire jusqu'au 28 août

En ce moment, et jusqu’au 28 août, c’est l’exposition «L’esprit Shizen – La nature du Japon à travers ses 72 saisons» qui se tient au deuxième étage. Une invitation à la découverte de la nature et des paysages japonais: des paysages naturels aux feuilles, des arbres aux fleurs, tous les aspects de la nature nippone y sont abordés par des photographes, des poètes, mais aussi des auteurs et des créateurs.

Une visite tout en contemplation via la photographie, mais surtout très graphique, car les photos pour la plupart imprimées sur calicots sont accompagnées de beaucoup de textes explicatifs, ce qui ne fera pas forcément le bonheur des plus petits.

En revanche, si vous avez le temps pour la visite, il est possible de contenter tout le monde dans les étages inférieurs en faisant le tour du musée, en partant du système solaire, jusqu’à la biodiversité actuelle, sans oublier un passage par la galerie de l’évolution permettant de voir au plus près plusieurs espèces empaillées. Petit plus pour les enfants, de nombreuses manivelles, de gros boutons sur lesquels appuyer et des ficelles à tirer sont de la partie, pour leur plus grand plaisir!

Le MNHN est ouvert du mardi au dimanche. Plus d'informations sur le site officiel du musée.

Un karting en toute décontraction à Mondercange Que ce soit famille ou entre amis, ce mois d’août est l’occasion idéale de profiter du circuit extérieur de 867 mètres de long et d’une largeur de 7 à 8 mètres de Mondercange. Les parents intéressés seront d’ailleurs heureux d’apprendre que le karting de l'ACL est ouvert sept jours sur sept pendant les congés estivaux, avec des plages horaires décalées, le tout sans interruption pendant l’heure du déjeuner. Le passage par la case réservation reste toutefois nécessaire, ainsi que l’obligation de signature d’une décharge pour accéder au circuit, que ce soit pour les mineurs ou les adultes. Concernant les tarifs, comptez minimum 21 euros pour une séance par adulte, les membres de l’ACL bénéficiant bien entendu de conditions avantageuses sur simple présentation de leur carte.

Profiter du retour de la Schueberfouer

Du 19 août au 7 septembre, 223 forains s'installeront à nouveau sur le site de 44,4 hectares du parking du Glacis avec leurs manèges et leurs stands de restauration rapide, pour la plus grande fête populaire de toute la Grande Région.

Après deux années de restrictions en raison de la crise sanitaire, avec entre autres le port du masque obligatoire et des limitations du nombre de visiteurs, la Schueberfouer 2022 aura à nouveau lieu telle que chacun l'a toujours connue avant la pandémie.

Cette année, 13 restaurants et plus de 50 stands de restauration rapide (qui ouvriront dès 11 heures) ainsi que huit nouvelles attractions seront présents et, point notable, les horaires de la foire ont été modifiés: les manèges ouvriront donc dès 12 heures, au lieu de 14 heures, et les festivités se termineront chaque soir à 1h du matin.

Plus d'informations sur le site officiel de la Ville de Luxembourg.

