Santé

Une épidémie de grippe est crainte cet hiver

Pour se protéger de la grippe, qui sévit chaque année entre octobre et mars, les populations luxembourgeoises à risque sont invitées à se faire vacciner.

«Nous recommandons vivement pour cet hiver de se faire vacciner contre la grippe, notamment les personnes dites à risque», souligne dans un communiqué la ministre de la Santé, Paulette Lenert (LSAP). Si le virus sévit tous les ans au Luxembourg, cette année, il est particulièrement craint des autorités sanitaires.

En cause, le déficit d'immunité engrangé par les deux années de pandémie. En raison de la crise sanitaire, la grippe pourrait cet hiver avoir des conséquences plus graves puisque moins de personnes auront acquis l'immunité naturelle contre le virus. Un nombre plus important de personnes risquent ainsi d'être susceptibles de contracter la grippe.

Pour tenter de limiter cette épidémie qui s'annonce, les autorités sanitaires luxembourgeoises appellent la population à se faire vacciner contre cette maladie infectieuse. Les personnes à risque sont particulièrement concernées par la démarche. Il s'agit des personnes âgées de 65 ans et plus, des femmes enceintes, des malades chroniques ou ayant un système immunitaire affaibli, ainsi que les patients positifs au VIH. À noter que les résidents en contact régulier avec des personnes à risque sont également encouragés à se faire vacciner, ainsi que les professionnels de santé.

Le meilleur moment pour effectuer cette vaccination est l'automne ou le début de l'hiver, avant que la maladie ne commence à se propager. Pour rappel, le vaccin contre la grippe est proposé gratuitement à toutes les personnes à risque, et s'effectue auprès du médecin traitant. Alors que la vaccination contre le covid-19 se poursuit, il est utile de noter que les deux vaccins peuvent être administrés le même jour.

