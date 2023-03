L'ONG reproche à l'entreprise d'avoir fourni une police d'assurance à un bateau livrant du kérosène aux forces aériennes birmanes, responsables de crimes de guerre envers la population civile.

Une entreprise luxembourgeoise épinglée par Amnesty International

Simon MARTIN L'ONG reproche à l'entreprise d'avoir fourni une police d'assurance à un bateau livrant du kérosène aux forces aériennes birmanes, responsables de crimes de guerre envers la population civile.

C'était le 1er février 2021, ce jour-là, l'armée de Birmanie (ou du Myanmar) procède à l'arrestation de Aung San Suu Kyi, chef du gouvernement et figure de l'opposition non violente, ainsi que du président birman Win Myint. Après son coup d'État, l'armée proclame l'état d'urgence et son commandant en chef, Min Aung Hlaing, prend le pouvoir.

Dans la foulée de ce renversement, des manifestations d'envergure sont lancées dans le monde entier, y compris au niveau national. Seulement voilà, au Myanmar, celles-ci sont durement réprimées par l'armée. On parle ainsi de plusieurs milliers de civils morts, 14.000 personnes arrêtées ou encore des personnes condamnées à de lourdes peines d'emprisonnement pour avoir manifesté contre le régime mis en place.

Par ailleurs, selon le Myanmar Institute for Peace and Security, l'armée a effectué 104 frappes aériennes en 2021 et 243 en 2022. Mais comment les forces aériennes birmanes parviennent-elles à être approvisionnées en carburant d'aviation malgré les accusations de crimes de guerre, dénoncés notamment par l'ONU? C'est la question que s'est posée Amnesty International. Les résultats d'une longue enquête viennent d'être publiés sur leur site. Celle-ci incrimine notamment une entreprise luxembourgeoise.

De nouvelles entreprises impliquées

L'ONG indique, en effet, avoir identifié de nouvelles entreprises impliquées dans la chaîne d'approvisionnement. «Nous avons retracé l'origine de nouvelles cargaisons de carburant d'aviation qui ont probablement fini entre les mains de l'armée du Myanmar, qui continue d'effectuer des frappes aériennes illégales, faisant fréquemment des victimes civiles, y compris des enfants», a expliqué Montse Ferrer, chercheuse et conseillère sur la responsabilité des entreprises en matière de droits humains à Amnesty International. «Livrer du carburant d'aviation aux militaires facilite ces crimes de guerre. Ces livraisons doivent cesser immédiatement.»

Concrètement, l'enquête affirme, entre autres, qu'en octobre dernier, un cargo pétrolier nommé «Big Sea 104» a quitté la raffinerie de Bangchak, dans le port de Bangkok, en Thaïlande. Arrivé à Thilawa (port maritime du Myanmar, NDLR) une semaine plus tard environ, il a déchargé 12.592 tonnes de Jet A-1 (du kérosène d'aviation, NDLR) à l'ancien terminal de la compagnie pétrolière Puma Energy Aviation Sun, selon les données de Kpler, une société de données sur les matières premières.

Quel rapport avec le Luxembourg? La raffinerie d'où est parti ce navire appartient à la société thaïlandaise cotée en bourse Bangchak Corporation Plc. Prima Marine Plc, une autre société thaïlandaise, est propriétaire bénéficiaire du Big Sea 104, le cargo pétrolier. Ce même cargo que l'entreprise luxembourgeoise Shipowners' P&I Club a assuré.

Une entreprise active depuis plus de 160 ans

L'entreprise, dont le siège est situé rue Notre-Dame est, en effet, active depuis plus 160 ans dans la fourniture d'une couverture de protection et d'indemnisation, d'une couverture des frais juridiques ainsi que d'assurances connexes dans le cadre du transport fluvial.

Aucune de ces sociétés n'a répondu aux courriers d’Amnesty International. Nous avons également tenté de joindre, par mail, le responsable de l'entreprise luxembourgeoise ainsi que d'autres membres de son personnel, sans succès.

Pour Amnesty, il est en tout cas clair que «chacune de ces entreprises a joué un rôle dans le fait que l'armée du Myanmar a eu accès au carburant d'aviation pour mener des frappes aériennes illégales». «Il faut que cela cesse. Toutes ces entreprises doivent se retirer de la chaîne d'approvisionnement en carburant d'aviation du Myanmar», a ajouté Montse Ferrer.

Pour Hanna Hindstrom, conseillère à Global Witness, qui a aidé à mener les recherches, il est important de faire passer l'humain avant les profits et de cesser de fournir le carburant qui «favorise de telles atrocités». «Il faut que d'autres États instaurent ou renforcent les contrôles pour empêcher ces approvisionnements.»

Les ONG montent au créneau

Rappelons qu'il y a peu, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont imposé des sanctions aux personnes et à certaines entreprises en raison de leurs liens avec des livraisons de carburant d'aviation à l'armée de l'air du Myanmar.

Les deux ONG Amnesty International et Global Witness plaident donc auprès des pays concernés pour une suspension de l'exportation et du transport de kérosène vers le Myanmar. «Tout aussi important, ils doivent cesser de fournir des services tiers, tels que l'assurance, le transport maritime ou les services financiers, aux navires impliqués dans la livraison de carburant d'aviation au Myanmar», note l'enquête, baptisée Deadly Cargo.

