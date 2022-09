Avec ses scanners 3D, Artec3D veut aider à documenter les crimes de guerre et à préserver les trésors culturels.

Conservation de preuves

Une entreprise high-tech de Hamm soutient l'Ukraine

Marco MENG Avec ses scanners 3D, Artec3D veut aider à documenter les crimes de guerre et à préserver les trésors culturels.

Les trois fondateurs de l'entreprise, Artjom Yuchin, Sergej Suchowej et Gleb Gusew, nés à Moscou et à Novosibirsk, ont étudié ensemble à l'université technique d'État de Moscou-Bauman. Ils se sont ensuite installés à San Diego, en Californie, où ils ont créé Artec3D en 2007, aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs de scanners 3D au monde. En 2010, ils ont installé leur siège social au Luxembourg, où les trois fondateurs de l'entreprise - devenus entre-temps citoyens luxembourgeois - vivent aujourd'hui.

La particularité de l'entreprise n'est pas seulement la technologie 3D - ils ont par exemple scanné l'ancien président américain Barack Obama (lire ci-dessous) - mais le fait que l'entreprise et ses fondateurs s'engagent activement contre l'attaque de Poutine en Ukraine. Si Artec3D avait encore un bureau à Moscou jusqu'au début l'invasion de l'Ukraine, celui-ci a été fermé entre-temps - notamment parce que de nombreux collaborateurs et spécialistes informatiques ont de toute façon quitté la Russie. Les collaborateurs au Luxembourg sont issus de 25 nationalités différentes, dont des Ukrainiens et également un Japonais.

Documentation de crimes de guerre

En 2018, Artec3D a lancé sur le marché «Artec Leo», un scanner 3D portable sans fil et dont le logiciel est facile à utiliser. Cette chose, qui ressemble un peu à un sèche-cheveux high-tech et surdimensionné, est surtout utilisée par les archéologues, dans la technique médicale, l'industrie ou même par les artistes. Désormais, ces appareils doivent également aider à élucider les crimes de guerre en Ukraine.

Les objets et les lieux peuvent être scannés, numérisés et enregistrés en quelques minutes. Photo: Anouk Antony

Pour ce faire, Artec3D met à disposition du département des violations des droits de l'homme de la police nationale ukrainienne des scanners «Made in Luxembourg» pour la documentation médico-légale des preuves. «De cette manière, l'élucidation des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des génocides sera facilitée», explique Artec3D. «C'est un honneur pour nous de travailler avec la police ukrainienne en ces temps difficiles, et nous sommes fiers que nos technologies soient utilisées dans un but aussi important», a déclaré Art Yuchin (angl. transl. Artyom Yukhin), CEO et président d'Artec3D.

Comme l'indique Artec, les possibilités d'utilisation des scanners 3D dans les zones de guerre sont multiples. D'une part, les crimes de guerre peuvent être documentés, d'autre part, la technologie de scannage peut également être utilisée pour l'identification à l'aide de la reconstruction du crâne et du visage. «En outre, la technologie convient à la documentation des restes humains ainsi qu'à la conservation des preuves des dommages subis par les maisons, les véhicules et les infrastructures concernées», explique l'entreprise de Hamm.

Technologie de numérisation 3D

La saisie rapide et exacte des données ainsi que leur enregistrement en vue d'une utilisation ultérieure sont d'une importance capitale. Grâce à la technologie Artec3D, les objets et les lieux peuvent être scannés et numérisés en quelques minutes, puis représentés et enregistrés sous forme d'image un à un. Ces images 3D pourraient ensuite être mises à la disposition des enquêteurs du monde entier via un stockage en nuage. Les scanners d'Artec3D sont déjà utilisés par les services de police et d'autres autorités dans de nombreux pays, selon l'entreprise.

Artec3D soutient en outre l'organisation LUkraine au Luxembourg, qui aide les Ukrainiens dans leur pays d'origine et au Grand-Duché. En plus de 50.000 euros, Artec3D a mis en place un système de donation pour tous ses employés et a également commencé à leur donner 1% de chaque vente du scanner 3D Artec Leo.

Numérisation des biens culturels en péril

Depuis le début de la guerre dans leur pays, les clients et partenaires ukrainiens d'Artec3D ont également commencé à utiliser le scanner Artec Leo pour numériser plus d'un millénaire de patrimoine culturel irremplaçable. «Les scans couleur 3D d'une précision submillimétrique de peintures, sculptures, églises, monuments et bien plus encore sont archivés en toute sécurité loin du front», explique l'entreprise. «Dans le cas, que nous espérons ne jamais voir arriver, où les originaux seraient endommagés ou détruits, les scans 3D créés avec les scanners Artec serviront de modèles de référence exacts pour les réparations ou les reconstructions, que ce soit par impression 3D ou par des méthodes traditionnelles». Comme l'indique Artec, les musées ukrainiens et les conservateurs d'art travaillent à la mise à disposition de ces modèles 3D sur différentes plateformes en ligne, permettant ainsi aux objets uniques d'être vus de n'importe où dans le monde.

Au Luxembourg, on ne fabrique pas seulement le logiciel, mais aussi le matériel des scanners 3D. Photo: Anouk Antony

Début 2020, Artec3D a déménagé son siège social de Dommeldange à Hamm, l'espace étant devenu trop restreint sur l'ancien site. Si le Luxembourg n'était au départ qu'un site logistique, Artec3D y fabrique aujourd'hui certains de ses différents modèles de scanners 3D. Ils permettent de numériser de petits objets et des maisons entières.

Artec3D compte aujourd'hui près de 150 partenaires de vente dans 60 pays. En 2014, Artec3D a scanné le président américain de l'époque, Barack Obama. Depuis Abraham Lincoln, un masque facial est réalisé pour chaque président sortant. Pour la première fois, l'ensemble de la procédure n'a pas duré des heures, mais seulement quelques minutes. Selon la Maison Blanche, il s'agissait du premier portrait en 3D d'un président au monde. Entre-temps, des groupes connus comme Google, Ikea, Volkswagen, ArcelorMittal, Tesla, Boeing et SpaceX utilisent la technologie de numérisation d'Artec3D.

