De nombreuses disparités existent concernant les soins de santé entre les différents habitants composant le GECT Alzette-Belval. Ce dernier vise une meilleure coopération transfrontalière.

En matière de soins de santé

Une enquête pour comprendre les besoins des frontaliers

Le Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) Alzette-Belval s’étend sur une zone de pas moins de 170 km² situé au nord de la Moselle. Cet espace comprend 4 communes du côté luxembourgeois (Esch-sur-Alzette, Sanem, Mondercange, Schifflange) et 8 du côté français. Bref, une vaste zone où les échanges sont très nombreux et qui compte quelque 90.000 habitants et parmi eux, de très nombreux travailleurs frontaliers.

L'objectif du GECT est on ne peut plus clair: faciliter la coopération transfrontalière autour de Belval et ce, dans de nombreuses thématiques: la mobilité, le logement, l'emploi ou encore la santé. En ce qui concerne la mobilité, l'un des derniers projets en date pilotés a d'ailleurs pu être concrétisé. Celui-ci concerne la réalisation d'une piste cyclable transfrontalière pour relier Belval à Audun-le-Tiche.



Toujours dans cette quête de coopération transfrontalière, le GECT veut désormais s'attaquer au domaine de la Santé. Une problématique particulièrement tenace et d'actualité. C'est ainsi que ce dernier vient de lancer une vaste enquête sur la santé transfrontalière auprès de ses habitants et des professionnels de santé. «Au sein de l'agglomération transfrontalière, la santé ne devrait pas connaitre de frontières. Or, au quotidien, les habitants d’Alzette Belval peuvent avoir à faire face à situations compliquées en matière d’accès et de suivi de soins», relève l'enquête.

Des difficultés d'accès

Marine Yeral, chargée de missions au GECT, ne dit d'ailleurs pas autre chose. Cette dernière explique que les doléances sont nombreuses. «La particularité de notre zone est qu'elle comprend énormément de travailleurs frontaliers. Ils sont donc pour la plupart affiliés à la CNS au Luxembourg car ils cotisent au Grand-Duché. Toutefois, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et puis, certains frontaliers peuvent également accuser des difficultés en matière d'accès et de suivi de soins dans certaines situations comme la perte d'un emploi ou encore un divorce», dit-elle.

Et puis, inutile de rappeler que le manque de médecins et de spécialistes se fait de plus en plus ressentir. Toutefois, la France n'a pas l'apanage de cette pénurie. Le constat est similaire au Luxembourg, même s'il est moins marqué. «On peut également parler des délais de remboursements des consultations qui peuvent parfois prendre du retard ou des prises de rendez-vous compliquées dans certaines situations. C'est donc pour cette que raison que l'enquête en ligne a été lancée, afin de saisir tous les irritants de la population du GECT. On en est vraiment au début de la réflexion pour trouver des pistes de solutions», précise Marine Yeral.

Les témoignages seront transmis aux autorités

Lancée il y a deux semaines à peine, cette enquête connaît déjà un certain succès avec plus d'une trentaine de témoignages recueillis. «Sans rentrer dans les détails, les doléances concernent le manque de médecins du côté français, les délais de remboursement et les problèmes d'affiliation évoqués plus tôt. Il est en tout cas clair que la situation doit être étudiée. Si on veut créer un bassin de vie transfrontalier, la question de l'accès aux soins est fondamentale.»

Le 1er octobre prochain, les données recueillies seront transmises aux instances compétentes, tant en France qu'au Luxembourg. Ceci, afin de permettre que la Santé ne connaisse pas de frontières, tout du moins dans la zone couverte par le GECT.

L'enquête vient en tout cas rappeler toute l'importance de la coopération transfrontalière en matière de Santé et ce, dans toute la Grande Région. C'est d'ailleurs ce que défend le projet européen COSAN qui vise à améliorer l'accès aux soins tout en renforçant l'attractivité du territoire pour les soignants.

