Depuis quelques années, près d'une douzaine de kilomètres du réseau autoroutier est plongé dans le noir. Le but? Diminuer la pollution lumineuse et faire des économies d'énergie.

Autoroutes non éclairées

Une économie de 131.500€ chaque année au Luxembourg

Simon MARTIN

131.500€, c'est la somme qui a déjà pu être économisée chaque année depuis 2013 dans le cadre d'une opération «extinction des feux» sur une bonne partie du réseau autoroutier.

En effet, ce sont plus d'un millier de luminaires et lampadaires implantés le long des autoroutes qui ont disparu au cours de ces dix dernières années. «Dans les années 2014 et 2015, un total de 590 poteaux ont été démontés sur l'autoroute A6, ce qui correspond à 590 feux individuels. En 2019, ont été démantelés sur les autoroutes A1 et A13, respectivement 63 et 49 lampadaires, ce qui correspond ainsi à 126 et 98 feux individuels», précise le ministère de la Mobilité, contacté par nos soins. Aujourd'hui, 702 poteaux et 814 lumières individuelles ont été démantelés. On parle donc de 11,61 kilomètres de réseau autoroutier luxembourgeois qui sont à l'heure actuelle plongés dans le noir.

Une mesure arrivée à point nommé

Une initiative lancée dans un but écologique et environnemental. «Les travaux de démontage ont été effectués à cause de la vétusté des mâts, l'arrêt de production de certaines pièces de rechange, ainsi que des travaux d'entretien difficiles nécessitant des barrages routiers. De même, ils sont effectués dans un souci de diminuer la pollution lumineuse et de faire des économies d’énergie», rappelle le ministère, tout en précisant que pour le moment, il n'est pas prévu d’entreprendre d'autres procédures à cet égard. Une démarche que l'on pourrait presque qualifier de «visionnaire». En effet, difficile de jeter la pierre aux décideurs au regard des enjeux actuels concernant l'énergie et le prix de celle-ci.

Par cette opération, le Luxembourg s'est aussi clairement rapproché de son voisin français et distancié de son voisin belge qui, et c'est unique dans le monde, gardait ses autoroutes éclairées durant toute la nuit même si depuis, certains tronçons sont aussi privés d'éclairage après une certaine heure. Toutefois, depuis quelques années, les ampoules du réseau autoroutier du plat pays sont remplacées par des ampoules LED, bien moins énergivores. Un projet qui n'a donc pas inspiré le Luxembourg, qui a donc préféré plonger certains tronçons dans le noir complet. «A l’époque, la technologie LED était beaucoup moins avancée et n'aurait pas apporté une luminosité suffisante. De plus, un tel remplacement aurait coûté 4 fois plus cher que des éclairages habituels», justifie le ministère de la Mobilité.

De grosses économies

Ce projet a en tout cas eu le mérite de faire de sacrées économies. Sur l'A6, celle-ci se chiffre à 400.000 KW/h par an et à 150.800 KW/h par an sur l'A1 et l'A13. En se basant sur les prix actuels de l'énergie, cela correspond donc, comme indiqué ci-dessus, à une économie d'environ 131.500€ chaque année. Notons également que c'est l'équivalent de la consommation d'électricité de 110 ménages par an, en considérant que la consommation moyenne annuelle par foyer est de 5.000 kWh.

Justement, concernant la sécurité routière, le démantèlement a pu surprendre plus d'un automobiliste habitué de ces tronçons. Certains peuvent d'ailleurs se poser la question de savoir si cette suppression de l'éclairage a entraîné une augmentation du nombre d'accidents sur les autoroutes lorsqu'il fait nuit noir. «Il s’avère qu'il n'y a pas eu plus d'accidents la nuit», rassure le ministère. «Pour assurer la sécurité des usagers de la route, les échangeurs restent illuminés».

Les composants revalorisés

Enfin, et toujours dans une optique de durabilité, la ferraille des éclairages ainsi que les ampoules récoltées sont revalorisées dans la mesure du possible. «Les poteaux sont transférés au magasin central du service électromécanique à Rosport. L'administration de l'Enregistrement se charge ensuite de réaliser un marché public afin de vendre la ferraille. Concernant les sources (les ampoules en d'autres termes, NDLR), celles-ci sont également transférées au magasin central. Ce dernier dispose d'un centre de tri.»

Les composants encore en bon état sont quant à eux conservés comme pièces de rechange. «Par exemple: les réflecteurs, le verre ou encore le ballast», précise le ministère. «Les composants ne pouvant être réutilisés sont triés puis enlevés par une firme de recyclage agréée au Luxembourg».

