Une dizaine de cambriolages au Luxembourg en 48 heures

La police n'a procédé à aucune arrestation, les auteurs sont toujours en fuite.

Selon les autorités luxembourgeoises, ce week-end a été marqué par une vague inquiétante de cambriolages. Au total, il y a eu une dizaine de braquages en 48 heures, dans tout le pays.

Sans donner de détails supplémentaires sur les événements, la police s'est contentée d'énumérer les lieux des agressions contre des habitations de résidents luxembourgeois. La vague a commencé vendredi à Betzdorf et au Kirchberg. Dans la nuit de samedi à dimanche, les vols se sont poursuivis dans la capitale, à Howald, Alzingen, Eischen, Tétange, Junglinster, Nommern et Warken.

Selon les autorités, aucune arrestation n'a été effectuée et les voleurs sont toujours en fuite. Le rapport de police confirme également les cambriolages de deux véhicules stationnés au Pfaffenthal et au Verlorenkost dans la nuit de vendredi à samedi. Samedi, un jeune homme a été dévalisé par cinq individus qui ont pris son téléphone.

De plus, sur ces 48 heures, 11 permis de conduire ont été confisqués au Luxembourg. Vendredi, il y en avait sept et samedi, quatre ont été confisqués à Schifflange et Niederkorn.

