L'auteur de la fusillade mortelle qui s'est déroulée en plein centre de Niederkorn ce lundi 17 octobre est un Portugais âgé de 74 ans. L'une des deux victimes était également portugaise.

A Niederkorn

Une dispute entre voisins se termine en tragédie

L'homme qui a tué deux personnes lundi matin à Niederkorn est un Portugais âgé de 74 ans. Les deux victimes - un couple, elle âgée de 62 ans et lui, également Portugais, âgé de 54 ans - vivaient dans la maison voisine du tireur.

Un homme de 74 ans tire sur ses voisins en pleine rue Un couple a été abbatu à Niederkorn ce lundi matin dans un quartier résidentiel. Un suspect, le voisin des victimes, a été arrêté.

Les voisins entretenaient des relations difficiles depuis plusieurs années, selon d'autres habitants de la rue des Trévires. L'un des voisins a raconté à Contacto comment une dispute s'est terminée en tragédie. «J'étais dans le salon et j'ai entendu un bruit très fort, qui ressemblait à un bruit de poubelles. Lorsque j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, j'ai vu un homme allongé sur le sol et un autre homme avec un fusil de chasse dans les mains», a-t-elle déclaré, sans s'identifier.

«Puis j'ai vu la femme s'enfuir. L'homme a rechargé son arme et a tiré à nouveau. Puis il s'est approché du corps pour vérifier si elle était morte et ensuite, il est entré dans la maison comme si de rien n'était», raconte-t-il en décrivant tout le dispositif. «La police n'a pas tardé, et quand elle a réalisé la gravité de la situation, des renforts sont arrivés.»

Une arrestation rapide

Contacto a découvert que le tireur et l'une des victimes étaient d'origine portugaise. Quatre coups de feu ont été tirés vers 10 heures du matin. Les premières équipes d'intervention sont arrivées quelques minutes plus tard et ont mis en place un dispositif d'intervention, avec des agents équipés de gilets pare-balles, de casques et de mitraillettes, qui ont bouclé plusieurs rues près de la gare de Niederkorn.

«Sur place, les agents ont trouvé les corps de deux personnes abattues à quelques pas de leur domicile. Les victimes étaient une femme de 62 ans et son mari de 54 ans», a confirmé le ministère public dans un communiqué.

Le suspect a été arrêté et sera présenté au juge d'instruction mardi matin.

