Les fêtes de fin d'année sont terminées, le sapin de Noël a vécu ses meilleures heures. Mais il n'est pas nécessaire de s'en débarrasser.

Luxembourg 3 min.

Après la fête

Une deuxième vie pour le sapin de Noël

Les fêtes de fin d'année sont terminées, le sapin de Noël a vécu ses meilleures heures. Mais il n'est pas nécessaire de s'en débarrasser.

(dpa/tmn) - Dehors les décorations, dehors le sapin? Le grand nettoyage commence après les festivités de Noël. Mais il ne faut pas jeter son arbre si facilement, car il peut encore être utile.

Cinq conseils pour limiter son impact écologique à Noël Difficile de concilier les fêtes de fin d'année, propices à la surconsommation, avec son engagement en faveur de l'environnement. Difficile, mais pas impossible, alors voici quelques astuces pour faire au mieux.

La gestion durable implique de faire usage de tous ses achats le plus longtemps possible. Une pratique qu'il est possible d'appliquer également à un sapin abattu qui, pour l'arbre qui mesure environ deux mètres, a grandi pendant environ douze à quatorze ans.

Un foyer pour les animaux

Un tas de branches dans un coin du jardin devient un refuge pour les animaux en hiver. Plus d'un oiseau s'y réfugie, par exemple, lorsqu'un danger le guette. Les hérissons et les insectes peuvent y passer plusieurs mois. Si vous avez fait un tas de déchets de taille et de feuilles en automne, vous pouvez utiliser les restes du sapin de Noël pour le remplir. Avec le temps, les déchets verts se décomposent et le tas s'affaisse naturellement.

Protéger les plantes

Dehors, dans le jardin, les branches coupées peuvent protéger les plantes dans les parterres et les jardinières du gel. Les sapins conviennent particulièrement bien à cet effet: leurs aiguilles tombent peu à peu jusqu'au printemps. Les plantes ainsi protégées reçoivent progressivement plus de lumière et d'air. Et si les branches ont déjà perdu beaucoup d'aiguilles dans le salon, il suffit d'empiler plusieurs couches les unes sur les autres.

Le guide des marchés de Noël dans la Grande Région À Luxembourg et tout autour, les marchés de Noël font leur grand retour après deux années marquées par la pandémie de covid-19. Retrouvez nos quatre cartes interactives des festivités à ne pas manquer.

Compost et nouvelle terre

Une fois déchiqueté, l'arbre complet peut être mis au compost et devenir un engrais précieux. Les branches sont même nécessaires au compostage, surtout si de nombreux restes de fruits et de légumes humides sont jetés sur le même tas. En effet, ils ont besoin d'air pour se décomposer.

C'est pourquoi il ne faut pas simplement mettre les restes trop humides de la cuisine ou l'herbe coupée mouillée sur le compost, mais y ajouter des branches et des brindilles coupées en petits morceaux ou hachées.

Nourriture et jouets pour animaux

Certains parcs animaliers, parcs à gibier, zoos et gardes-forestiers récupèrent volontiers les sapins de Noël et s'en servent comme jouets ou nourriture pour les animaux sauvages. Certaines communes transmettent également les arbres collectés aux zoos. De plus, de nombreux animaux domestiques apprécient la verdure. «Je ne le recommanderais pas comme nourriture pour les chevaux. Les moutons, les chèvres et les alpagas ont un estomac plus robuste et peuvent mieux supporter les branches», explique Saskia Blümel de l'association Arbre de Noël naturel. Les branches doivent toutefois être soigneusement débarrassées de toutes les décorations.

Certains zoos sont toujours ravis des dons d'arbres de Noël après les fêtes. Ces sapins servent comme jouets ou même comme nourriture pour les animaux. Photo: dpa-tmn

«En revanche, la crainte d'une pollution chimique de l'arbre est infondée. La quantité de produits phytosanitaires est inférieure à la limite maximale autorisée pour les denrées alimentaires», explique Saskia Blümel. Corinna Hölzel, experte en pesticides auprès de la fédération allemande pour la protection de l'environnement et de la nature (BUND), confirme elle aussi : «Des tests effectués par la BUND ont montré qu'environ 50% de tous les sapins de Noël présentent certes des résidus d'herbicides et de pesticides, mais en très faible concentration. En tant que nourriture pour animaux, ils sont inoffensifs».

Un Noël moins lumineux à Luxembourg-Ville Après deux années marquées par la pandémie, le retour de la magie de Noël sous sa forme traditionnelle sera teinté de mesures d'économie d'énergie.

Bois de chauffage

Ceux qui ont un poêle peuvent bien sûr utiliser l'arbre comme bois de chauffage, mais très probablement pas durant cet hiver. En effet, il se peut que le bois ne soit pas encore suffisamment sec et qu'il ait une valeur calorifique trop faible. Beaucoup de fumée et de poussières fines se forment lorsque le bois est brûlé encore humide.

Pour le bricolage et la décoration intérieure

Cette astuce est, il est vrai, un peu spéciale - mais peut-être que certains cherchent une occupation de vacances pour les enfants ... ou pour eux-mêmes. Ceux qui aiment sculpter et bricoler peuvent fabriquer toutes sortes de choses à partir du tronc du sapin de Noël.

Cet article est paru pour la première fois sur wort.lu/de