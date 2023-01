Le Premier ministre Xavier Bettel, la ministre des Finances Yuriko Backes ainsi que S.A.R. le Grand-Duc héritier participent ainsi à l'événement qui débute ce lundi.

Luxembourg 2 min.

World Economic Forum

Une délégation luxembourgeoise au Forum de Davos

Simon MARTIN Le Premier ministre Xavier Bettel, la ministre des Finances Yuriko Backes ainsi que S.A.R. le Grand-Duc héritier participent ainsi à l'événement qui débute ce lundi.

(Avec AFP) Les élites politiques et économiques mondiales se retrouvent dès ce lundi à Davos (Suisse) avec l'ambition affichée de «coopérer dans un monde fragmenté», entre guerre en Ukraine, dérèglement climatique et mondialisation en crise existentielle.

«Le secteur privé fera toujours ce qui est le plus rentable» Jean-Paul Olinger et Michel Reckinger, directeur et président de l'Union des entreprises luxembourgeoises: «Le pays doit devenir plus attractif, notamment par des réductions d'impôts.»

Cette année, la réunion organisée par le Forum économique mondial (WEF) dans la station de ski des Alpes suisses «se tient dans le contexte géopolitique et géo-économique le plus complexe depuis des décennies», a souligné le président du WEF, Borge Brende, lors d'un briefing pour les journalistes.

Pour la huitième fois, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) sera de la partie. L'année passée, ce dernier avait eu une vingtaine d'entrevues bilatérales, en dehors des nombreux échanges informels dans les coulisses de Davos. Il s'était ainsi entretenu avec Natalia Gavrilita, Première ministre de la Moldavie, et Dritan Abazovic, Premier ministre du Monténégro. Mais également avec Bill Gates, Christine Lagarde ou encore des représentants de Cisco, Meta, Deutsche Bank, PayPal, Qualcomm et ArcelorMittal.

Aussi avec Yuriko Backes

Xavier Bettel ne sera pas le seul Luxembourgeois sur place. Celui-ci sera accompagné, de ce lundi jusqu'à ce mercredi, par S.A.R. le Grand-Duc héritier, de même que la ministre des Finances, Yuriko Backes, se joindra à la délégation dès ce mardi et jusqu'à mercredi.

«Rien n'est fait pour récupérer l'argent de l'évasion fiscale» Auteure en octobre 2022 d'un rapport sur un phénomène qui, chaque année, coûte environ 100 milliards d'euros à la France, Charlotte Leduc (LFI-Nupes) regrette cette volonté de négocier avec les contrevenants, symbole selon elle d'une «justice à deux vitesses».

Près d'un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le conflit et ses effets sur les politiques mondiales d'énergie et de défense vont occuper une grande partie des débats à Davos. Si les Russes sont absents pour la deuxième année consécutive, une délégation ukrainienne est attendue en Suisse, et le président Volodymyr Zelensky a prévu d'intervenir à distance.

L'occasion pour eux de s'adresser à des centaines de figures politiques comme le chancelier allemand Olaf Scholz, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres ou celui de l'Otan Jens Stoltenberg, à quelque 600 chefs d'entreprise, de nombreux médias, et des représentants de la société civile: des ONG, des chercheurs, et même des stars comme l'acteur Idris Elba ou la soprano Renee Fleming.

Des manifestations prévues

Le climat s'affiche comme un autre sujet clé, les organisateurs ambitionnant que les discussions aident à préparer la prochaine série de discussions mondiales dans le cadre de la COP28, qui se tiendra en fin d'année dans les très pétroliers Émirats arabes unis.

Des militants prévoient de leur côté d'utiliser la réunion pour rappeler aux pays riches et aux groupes d'énergie le besoin de financer la transition énergétique des pays en développement et de payer pour les dommages des catastrophes naturelles qui accompagnent le dérèglement climatique. La JSS (jeunesse socialiste suisse) appelle ainsi à manifester dimanche à Davos pour «un impôt ciblant les riches pour le climat et l'annulation de la dette» des pays du sud.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.