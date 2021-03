En service depuis le 16 mars 2016, les contrôles automatiques de vitesse ont contribué à la baisse de la mortalité sur les routes, assure François Bausch. Au point que de nouveaux dispositifs seront prochainement installés dans le pays.

Une «culture de la sécurité» née grâce aux radars

En service depuis le 16 mars 2016, les contrôles automatiques de vitesse ont contribué à la baisse de la mortalité sur les routes, assure François Bausch. Au point que de nouveaux dispositifs seront prochainement installés dans le pays.

(m.d. et M.R) Il y a cinq ans jour pour jour, le Luxembourg mettait en place ses dix premiers radars fixes. 961.600 flashs plus tard, l'arsenal de la police grand-ducale s'est bien étoffé puisque comprenant désormais 24 dispositifs, preuve de leur efficacité à en croire François Bausch (Déi Gréng). Si ces derniers ont permis de dresser un nombre conséquent d'avertissements taxés, ils ont surtout permis de baisser «considérablement» la mortalité routière selon le ministre de la Mobilité.

En effet, le nombre de morts sur la route est passé de 36 en 2015 à 26 en 2020. «Bien sûr, les systèmes de radar ne sont pas responsables à eux seuls de cette situation, mais ils y ont certainement contribué de manière importante», estime le ministre de la Mobilité. Pour lui, ce chiffre montre qu'une «culture de la sécurité» est entrée dans les mœurs.

Une affirmation à nuancer au vu des chiffres de la police, qui observe une hausse des infractions détectées par les appareils mobiles. Plus de 81.500 infractions ont ainsi été enregistrées en mars dernier. En clair, si les automobilistes ont bien mémorisé la localisation des radars fixes, ils se laissent encore surprendre par les radars mobiles.

Selon les derniers chiffres de la police, la majorité des 138.679 infractions relevées concernait des excès de vitesse mineurs (97%) et ont donné lieu à des avertissements taxés de 49 euros. Reste qu'un peu moins de 3% d'entre elles se rapportent à des infractions plus graves, donnant lieu à une contravention de 145 euros et à un retrait de deux points sur le permis de conduire. Le nombre de délits pour grande vitesse, lui, s'élève à 520.

Les radars luxembourgeois visent juste Le ministre de la Mobilité indique un risque d'erreur de 0,00003% dans le calcul de vitesse par les 63 appareils en service sur les routes du Grand-Duché. Difficile donc de contester le résultat.

Cinq ans après ses aînés, un tout nouveau radar devrait être opérationnel dans les prochaines semaines. Ce radar de feu tricolore, déjà mis en place au carrefour de la place de l'Etoile, est en phase test jusqu'au mois d'avril. En quatre mois, d'octobre 2020 et janvier 2021, il a d'ores et déjà répertorié 6.432 infractions aux feux rouges et 3.816 excès de vitesse. A croire que les infractions ne sont plus les mêmes qu'en 2016. D'autres radars de feu tricolore devraient être installés près de l'église de Hollerich et au Schlammesté.



Un nouveau radar contre l'insécurité routière Installé sur la Nationale 11 entre Waldhof et Gonderange, le premier radar-tronçon du pays flashera dès lundi. Un outil nouvelle génération qui vient compléter le dispositif déjà en place et grâce auquel le gouvernement entend bien réduire le nombre de morts sur les routes.

A noter également que le tunnel du Markusberg, limité à 90km/h devrait disposer d'un radar tronçon, devenant le premier tunnel autoroutier à en être équipé. Selon François Bausch, un tel dispositif joue un rôle préventif «particulièrement important dans ces passages souterrains» où les accidents sont dangereux. Le tunnel de Gousselerbierg sur l'A7 pourrait également bénéficier de ce système.

