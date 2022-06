Trois ans après son inauguration, le centre commercial semble enfin avoir trouvé son second souffle. C'est en tout cas l'avis de son directeur qui annonce que 15 millions de visiteurs ont franchi la porte du mall depuis son ouverture.

Luxembourg 5 min.

De nouvelles enseignes

«Une croissance à deux chiffres pour la Cloche d'Or»

Simon Laurent MARTIN Trois ans après son inauguration, le centre commercial semble enfin avoir trouvé son second souffle. C'est en tout cas l'avis de son directeur qui annonce que 15 millions de visiteurs ont franchi la porte du mall depuis son ouverture.

C'était le 28 mai 2019. Ce jour-là, le centre commercial de la Cloche d'Or ouvrait ses portes au grand public. Ce mastodonte de 75.000 mètres carrés, situé au cœur de Gasperich, avait nécessité pas moins de cinq années de travaux pour éclore dans un quartier en pleine expansion. Malgré des débuts compliqués, accentués par la crise sanitaire, la surface commerciale semble enfin entrevoir un avenir plus paisible. C'est en tout cas l'avis du directeur de la Cloche d'Or, Raphaël Bouchet.

«Le centre commercial poursuit une croissance à deux chiffres», note le directeur Raphaël Bouchet. Crédit: S.MN.





Codic avance ses pions à Cloche d'Or Pour ses 30 ans, le promoteur immobilier (notamment à l'origine du Royal-Hamilius) a jeté son dévolu sur le quartier en plein développement au sud de la capitale. Pour du bureau essentiellement, mais aussi des commerces et un hôtel.

«Le centre commercial poursuit sa croissance, une croissance à deux chiffres, tant au niveau de la fréquentation que du chiffre d'affaires. Depuis l'ouverture du centre, nous avons accueilli plus de 15 millions de visiteurs dont 5,5 millions de visiteurs en 2021, plus d'un tiers donc, ce qui confirme notre croissance depuis l'allègement des mesures sanitaires», se réjouit l'intéressé. «On a aujourd'hui un quartier qui se développe et qui grandit avec de nombreux projets de logements et de bureaux qui viennent d'être lancés au cours de l'année 2022. Sans compter également toute une série de projets concrétisés au cours de ces derniers mois, je pense notamment à la banque Intesa Sanpaolo qui vient de prendre ses quartiers juste en face de la Cloche d'Or. Toutes ces ouvertures prévues ou finalisées contribuent grandement à notre propre croissance», explique le directeur.

Nous avons accueilli plus de 15 millions de visiteurs dont 5,5 millions de visiteurs en 2021, plus d'un tiers donc, ce qui confirme notre croissance depuis l'allègement des mesures sanitaires Raphaël Bouchet, directeur

Ce dernier est d'ailleurs très confiant concernant l'avenir de la structure. «On a une clientèle qui grossit. On aura par ailleurs le tram qui arrivera aux portes du centre d'ici à la fin de l'année 2023. Cela nous a été confirmé. À terme, en 2025, il y aura 25.000 personnes qui travailleront sur cette zone. Bref, nous sommes dans un quartier qui est très équilibré dans son schéma de développement.»

Neuf nouveaux magasins ouverts en l'espace d'un an En l'espace d'un an, la Cloche d'Or a accueilli neuf nouvelles enseignes. Parmi celles-ci, on note notamment le magasin de vêtements Guess Active Wear, la bijouterie Edora, le café Columbus, une boutique K-Way, le concept de fast-food Jour, l'académie pour enfants et bébés Kindyroo, le commerce de vêtements féminins Des Petits Hauts ainsi que les deux dernières ouvertures en date: Bexley et Saffron. Notons également l'ouverture d'une quinzaine de pop-up stores (magasins éphémères) en 2021.

Tout semble donc rouler désormais, ce qui était pourtant loin d'être gagné. On se rappelle que les débuts de la Cloche d'Or furent quelque peu laborieux avec une fréquentation bien en deçà des attentes et des fermetures de commerces en difficulté financière, provoquant l'augmentation des cellules vides du centre. «C'est bien simple, il n'y a quasiment plus de cellules vides», assure le directeur. «Aujourd'hui, on est dans un cycle d'ouverture de nouvelles boutiques puisqu'en l'espace d'un an, nous avons ouvert neuf nouveaux magasins. Les deux dernières ouvertures en date sont Bexley, une boutique de prêt-à-porter pour homme qui a choisi notre centre pour sa première ouverture au Luxembourg, ainsi que Saffron, un restaurant concept spécialisé dans la cuisine traditionnelle iranienne. Ce dernier vient compléter la vingtaine d'établissements déjà présents dans le food hall», détaille Raphaël Bouchet.

C'est bien simple, il n'y a quasiment plus de cellules vides Raphaël Bouchet, directeur

Un nouveau service baptisé Luxsuum verra aussi le jour dans le parking à la mi-juin. «Il s'agit d'une station de lavage de véhicules qui se veut écologique. La station n'utilise que des produits biodégradables qui répondent à des critères stricts concernant l'impact sur l'environnement.»

Bientôt deux nouvelles enseignes

Ce dernier explique d'ailleurs que de nouvelles enseignes verront également bientôt le jour à la Cloche d'Or. «Deux ouvertures sont à venir. Le première, ce sera un magasin Sidestep, magasin de sneakers. Son ouverture est prévue pour la fin de ce mois de juin. Le second commerce, World of Candy, est spécialisé dans les bonbons et friandises pour la famille et les enfants. Il ouvrira à la fin du mois de juillet prochain», annonce le directeur, qui prévoit par ailleurs d'autres annonces pour les mois à venir. «Aujourd'hui, on cherche à compléter l'offre avec des enseignes qui répondent aux besoins de la clientèle, notamment sur le prêt-à-porter féminin.»

La circulation perturbée durant plusieurs mois à Howald D'importants travaux de réaménagement de la rue des Scillas et du Rangwee vont être entrepris durant huit mois, en vue de l'extension du tram vers la Cloche d'Or. Ce chantier va entraîner de nombreuses perturbations. Voici ce qu'il faut savoir.

Et les commerçants dans tout cela? Durant la crise sanitaire, l'association réunissant ces derniers s'inquiétait de la tournure que prenaient les événements et réclamait des aides auprès des gestionnaires du projet. Aujourd'hui, les tensions semblent s'être apaisées. «On est dans une relation de coconstruction pour que les commerçants du centre participent à la croissance de la Cloche d'Or. On a mis en place une structure qui s'appelle le comité marketing qui regroupe un collège de 25 commerçants représentatifs de l'ensemble de l'offre avec lesquels on échange et on coconstruit l'ensemble des opérations commerciales du mall», insiste Raphael Bouchet, tout en insistant sur le fait que les commerçants n'ont pas été laissés pour compte durant la pandémie.

5 millions d'euros d'aides aux commerçants

«On a accompagné nos commerçants avec plus de 5 millions d'euros d'aides à destination des enseignes. On a modifié notre stratégie marketing en allant chercher les clients un peu plus loin et on a également profité des mesures en place dans les pays voisins qui étaient plus contraignantes qu'au Luxembourg. Cela a permis d'attirer davantage de clients des autres pays.»

Forcément, comme expliqué ci-dessus, des enseignes ont également fait le choix de plier bagage quelque temps seulement après leur arrivée. L'une des dernières fermetures en date est celle de l'enseigne allemande de prêt-à-porter Esprit, dont la boutique de la Cloche d'Or a fermé ses portes au début de cette année. «Certes, mais en l'espace de trois ans, il y a bien évidemment des ajustements qui se font. L'objectif, c'est de pouvoir ajuster l'offre pour répondre au mieux aux besoins de la clientèle.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.