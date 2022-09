Hadja Lahbib, la nouvelle ministre belge des Affaires étrangères, était en visite de travail au Luxembourg ce jeudi. Elle a rencontré Xavier Bettel et Jean Asselborn pour échanger sur les relations bilatérales entre les deux pays.

Visite de travail d'Hadja Lahbib au Luxembourg

«Une coopération belgo-luxembourgeoise exemplaire»

Pour Hadja Lahbib, cette visite de travail au Luxembourg était une première en tant que nouvelle ministre belge des Affaires étrangères. La nomination en tant que ministre de l'ancienne présentatrice du JT avait fait couler beaucoup d'encre dans le plat pays cet été.

Une ex-présentatrice du JT ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib, 52 ans, ancienne journaliste, prend la succession de Sophie Wilmès, qui quitte son poste pour des raisons personnelles et familiales.

Novice en politique, la nouvelle cheffe de la diplomatie belge a traversé la frontière ce jeudi pour échanger sur les relations bilatérales particulièrement étroites qui existent entre le Luxembourg et la Belgique et pour aborder également les grands sujets d'actualité.

Hadja Lahbib a également été reçue par son homologue luxembourgeois, Jean Asselborn (LSAP), pour une réunion de travail au bâtiment Mansfeld.

Des relations excellentes

Les deux ministres ont souligné l’excellence des relations existant entre les deux pays partenaires de longue date. «Nos deux pays sont unis dans le renforcement de l’Union européenne et dans la défense des valeurs communes dont l’État de droit, les droits de l’homme et le multilatéralisme», a déclaré le ministre Jean Asselborn lors de cette entrevue.

Le ministre des Affaires étrangères luxembourgeois a qualifié la coopération et la solidarité belgo-luxembourgeoise «d'exemplaires dans de nombreux domaines», soulignant particulièrement l'importance de la coopération transfrontalière, même si la pandémie de covid-19 a mis celle-ci à rude épreuve.

Les deux ministres ont affirmé lors de leur réunion de travail que la libre circulation constitue une valeur fondamentale de l’Union européenne et du Benelux où les bassins de vie transfrontaliers sont essentiels pour les populations et les économies de part et d’autre des frontières.

Plusieurs dossiers européens évoqués

C'est dans ce contexte que les priorités de la présidence luxembourgeoise de l’Union du Benelux pour l’année 2022 ainsi que les opportunités de coopération avec la Grande Région ont été abordées.

Jean Asselborn a également évoqué avec son homologue belge un certain nombre de dossiers européens, dont le respect de l’Etat de droit au sein de l’Union européenne, l’avenir de l’UE, le processus d’élargissement de l’UE ou encore les relations entre l’UE et le Royaume-Uni. Des dossiers pour lesquels les deux pays possèdent de grandes convergences de vues.

Lors de l’entrevue, les ministres ont eu un échange de vues approfondi sur les principaux dossiers d’actualité internationale, dont l’évolution de l’agression militaire russe contre l’Ukraine. Les ministres ont échangé sur le soutien fourni à l‘Ukraine ainsi que sur l‘importance de la mise en œuvre des sanctions contre la Russie.

