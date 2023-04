Le 24 mars dernier, la Confrérie gastronomique des saveurs portugaises a déclaré 2023 année luxembourgeoise de la morue. Et, un soir, au Mullerthal, ils ont tenté de renouer avec une tradition culinaire.

Une confrérie qui veut que la morue soit reine au Luxembourg

Ricardo J. RODRIGUES Le 24 mars dernier, la Confrérie gastronomique des saveurs portugaises a déclaré 2023 année luxembourgeoise de la morue. Et, un soir, au Mullerthal, ils ont tenté de renouer avec une tradition culinaire.

Isabel Ferreira était comme un ouragan. Trois heures avant le début de la cérémonie, c'était le moment ou jamais. L'événement était le troisième chapitre de la Confraria Gastronómica de Sabores Portugueses (Confrérie gastronomique des saveurs portugaises), un groupe fondé il y a dix ans pour promouvoir la cuisine portugaise au Grand-Duché. Elle s'est déroulée le 24 mars dernier dans un ancien moulin à eau devenu restaurant à Mullerthal.

Jamais auparavant les confrères ne s'étaient présentés au reste du monde avec une telle visibilité. Cette fois, ils n'allaient pas se contenter d'introniser leurs nouveaux membres. Ils n'allaient pas non plus laisser la cérémonie et la dégustation derrière des portes closes. Cette fois, il s'agissait de montrer au reste du monde la polyvalence d'une tradition portugaise. Et de déclarer, au Luxembourg, l'année 2023 comme l'année de la morue.

Isabel reçoit donc des coups de fil d'ici et des courriels de là-bas, la moitié de son attention tournée vers la salle qui l'entoure, l'autre vers le monde qui est sur le point d'arriver. «Oh Jorge, j'ai besoin que tu t'occupes des musiciens», demande-t-elle au téléphone à Jorge Rodrigues, l'associé principal de l'association. «Oh Jorge, va me chercher les invités». «Oh, Jorge» - et il était occupé à faire de l'auto-stop et à aller chercher les invités à l'aéroport. De Coimbra est venu un groupe de fado de la ville, les Encantos do Mondego.

De Ílhavo, neuf membres de la Confrérie de la morue, pour parrainer la cérémonie. De Mortágua, un cuisinier et consultant gastronomique, qui se joindra à un chef luso-luxembourgeois pour réinventer ce mets. Il s'agissait d'un dîner, certes, pour 120 personnes. Mais, vu de l'extérieur, un autre phénomène semblait se produire. À l'Op der Millen, à Medernach, une petite révolution est en marche.

Joana Martins et Kevin Oliveira se sont mis à inventer des recettes qui pourraient remettre au goût du jour une histoire très ancienne. La morue est une tradition portugaise ancestrale. Photo: Anouk Antony

Quelques minutes avant que tout ne commence, le chaos s'installe. Des retraits de dernière minute, des réservations toujours aussi inattendues. Isabel Wiseler, députée européenne luxembourgeoise d'origine portugaise, ne viendra finalement pas - son travail à la Commission des droits de l'homme du Parlement européen l'occupe beaucoup. Mais au téléphone, elle égrène les souvenirs des plats qu'elle mange depuis l'enfance. L'idée d'apporter le goût de la morue dans les plats luxembourgeois l'a surprise.

«C'est comme si, de l'autre côté, on essayait d'exporter des kachkéis dans le monde entier», dit-elle. Le fromage fondu produit au Grand-Duché, dit-elle, est l'équivalent du poisson salé et séché des mers du Nord. L'allusion a suscité quelques rires.

L'entrée qui a donné le ton du dîner : tartare de cabillaud avec tapenade de tomates cerises confites, alioli de safran, encre de seiche, réduction de persil et croûtons de pain de maïs. Photo: Anouk Antony

Le dîner s'est avéré être un succès. Des personnalités de la communauté portugaise se sont jointes aux invités luxembourgeois et tous ont fait l'éloge du repas. Tomás Azevedo, premier secrétaire de l'ambassade du Portugal au Luxembourg, représentait le corps diplomatique national et a fait l'éloge de l'idée proposée à la table.

«Si nous regardons bien, la morue représente bien la vocation internationale du peuple portugais, car c'est un poisson que nous allons chercher dans des eaux lointaines et qui n'existe même pas dans les nôtres. Le surnom de «Fiel Amigo» (ami fidèle) lui va comme un gant. Il génère des occasions de se faire des amis autour de la table, sans aucun doute».

Le dîner a commencé par un toast au porto et l'intronisation de nouveaux membres, dont José Campinho, directeur de la branche lusophone du groupe Mediahuis, auquel appartient Contacto. Viennent ensuite les plats et la musique, interprétée par des chanteurs de fado de Coimbra. La nuit va devenir intime, les silences laissant résonner les sonorités du centre du Portugal. Avant toutes les autres chansons, on entend Zeca Afonso donner le mot d'ordre de la fête - et c'est tout à fait logique. Le poète chantait : «Amenez aussi un autre ami».

Les tours et détours de la polyvalence

Dans la cuisine d'Op der Millen, l'atmosphère était à la fois nerveuse et festive. Les chefs invités à travailler lors de l'événement représentaient bien le message que la confrérie voulait faire passer. Joana Martins, formatrice et consultante en gastronomie, est arrivée du Portugal.

Du Luxembourg, Kevin Oliveira, aux racines portugaises et à l'expérience dans les cuisines du Grand-Duché. Tous deux ont uni leurs forces pour gérer les 60 kilos de morue qui ont été consommés lors de l'événement. Ce vendredi-là, la cuisine à quatre mains était à l'honneur au Mullerthal.

Tous deux ont grandi avec le goût de la tradition, mais ils savent aujourd'hui qu'il est nécessaire de renverser la vapeur, de moderniser les concepts. Ils ont laissé les présentations typiques aux invités de la réception - il y avait des «pataniscas» (beignets portugais), des boulettes et des croquettes de morue sur la table. Lorsque les convives se sont assis, ils ont vraiment inversé les rôles. Et le premier plat qu'ils ont présenté n'était rien de moins qu'une surprise.

Présenté de manière spectaculaire, un tartare de morue est arrivé. Il était accompagné d'une tapenade de tomates cerises confites, d'un alioli de safran, d'une réduction de persil, d'encre de seiche et de croûtons de pain de maïs.

Quelques heures auparavant, Hugo Coelho, grand maître de la Confraria do Bacalhau (Confrérie de la morue), basée à Ílhavo, avait évoqué la nécessité de créer un nouveau design pour les plats portugais, et en particulier pour celui-ci. «Nous sommes riches en saveurs, mais notre gastronomie doit devenir plus visuelle. Un certain nombre de chefs travaillent aujourd'hui à améliorer l'image de nos plats, et c'est un signe encourageant», a-t-il déclaré. La tournure que Joana et Kevin ont donnée au tartare semble correspondre parfaitement à sa théorie.

Isabel Ferreira, de la Confraria Gastronómica dos Sabores Portugueses (Confrérie gastronomique des saveurs portugaises), dans une roue pour promouvoir la morue au Luxembourg. Photo: Anouk Antony

Après l'entrée, deux versions de cabillaud ont été servies dans la même assiette. D'un côté, une morue en croûte de saucisse alheira et purée de haricots blancs, une invention de Kevin Oliveira. «C'est un plat que j'ai présenté lors de la finale du concours national des métiers du Portugal, où je représentais la région centrale», raconte-t-il. Bien que né à l'étranger, il est retourné à ses origines pour étudier la gastronomie - et c'est là qu'il s'est établi avant de revenir au Grand-Duché.

L'autre moitié du plat était une version du plat emblématique de Joana Martins : le «bacalhau à merceeiro» (morue cuite à la demande).

Il s'agit d'un filet frit à la perfection, accompagné de pommes de terre émincées, d'oignons et de poivrons et, pour finir, d'une cuillerée de «queijo da serra« (fromage de montagne). «J'ai créé ce plat dans un restaurant que j'ai ouvert à Mortágua et il a connu un succès immédiat», nous dit-elle. «En outre, il montre la polyvalence de l'ingrédient. Nous pouvons jouer avec lui, adopter une approche traditionnelle ou moderne, et cela fonctionnera à chaque fois». Si l'objectif de la soirée était de rendre hommage au produit, la mission a été accomplie.

Le produit de la mer lointaine

Il est loin le temps où les bacalheiros s'entassaient au port d'Aveiro, chargés de tranches qu'il fallait à la fois sécher et saler. «Aujourd'hui, la flotte portugaise d'Ílhavo ne compte pas plus de dix bateaux», avoue João Simões, ancien membre du conseil d'administration du port d'Aveiro et membre de la Confraria do Bacalhau. «Mais le fait est que nous sommes forts dans la consommation, la transformation et l'exportation de ce produit», a-t-il poursuivi.

Hugo Coelho, Grand Maître de la même organisation, a mis sa cuillère dans le pot : «C'est un symbole du Portugal, des diasporas portugaises et du monde lusophone. C'est un produit de la lusophonie».

À gauche, la morue en croûte de saucisse d'alheira et purée de haricots blancs. À droite, le «bacalhau à merceeiro». Des innovations pour un plat traditionnel. Photo: Anouk Antony

L'ironie de l'inexistence de ce poisson dans les eaux portugaises n'enlève rien, pour les spécialistes, à sa «portugalité». Álvaro Garrido, professeur d'économie à l'université de Coimbra et spécialiste de l'histoire de la morue, affirme que nous en mangeons depuis le Moyen Âge et que l'aventure de la pêche à Terre-Neuve remonte au moins au XVIe siècle. La cure de sel et de soleil est une technique très lusitanienne, tout comme son transport dans les épopées qui ont fait voyager l'ami fidèle autour du globe.

Un soir de mars, le poids de toute cette histoire finissait par se déverser dans un moulin luxembourgeois, où des personnes d'origines diverses avaient l'occasion de comprendre à quel point la cuisine des anciens peut être moderne. Et, comme l'a dit Jorge Rodrigues, premier confrère de l'association luxembourgeoise, l'objectif est maintenant de laisser le poisson s'échapper des filets portugais pour qu'il atteigne le monde et les diasporas. «Ce n'est que le début de la conversation», a-t-il promis.

Cet article a été initialement publié sur le site de Contacto.

