Une conductrice de 39 ans perd la vie sur la N12

Une jeune femme a trouvé la mort dans un grave accident survenu mercredi matin après avoir heurté un arbre. La collision a eu lieu entre Dondelange et Quatre-Vents.

(Jmh) - Trois jours après l'accident qui a coûté la vie à un automobiliste de 28 ans, une nouvelle collision frontale mortelle a eu lieu ce mercredi. Vers 5h30, une conductrice de 39 ans a perdu le contrôle de son véhicule à la sortie d'un virage sur la N12, entre Dondelange et Quatre-Vents.

La jeune femme, résidente à Nospelt, a perdu la vie après avoir heurté un arbre, selon les indications de la police. Une enquête a été initiée pour déterminer les raisons précises de ce décès.

Il s'agit du cinquième accident mortel survenu sur les routes du Grand-Duché depuis le début de l'année. Selon les données officielles de la police et de la Sécurité routière, la majorité des accidents surviennent par beau temps et sont liés principalement à la vitesse, aux comportements dangereux et à l'alcool.