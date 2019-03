Comme en Belgique, le gouvernement luxembourgeois va ériger «dans les prochains jours» une clôture de 8 kilomètres de long qui s'étendra de Steinfort à Pétange. Il étudie aussi la possibilité de créer une «zone blanche» qui sera alors vidée de ses sangliers.

Luxembourg 2 min.

Une clôture de 8 kilomètres contre la peste porcine

Maurice FICK Comme en Belgique, le gouvernement luxembourgeois va ériger «dans les prochains jours» une clôture de 8 kilomètres de long qui s'étendra de Steinfort à Pétange. Il étudie aussi la possibilité de créer une «zone blanche» qui sera alors vidée de ses sangliers.

Le danger imminent d'une contamination par le virus de la peste porcine africaine donne du fil à retordre au gouvernement Bettel. Ce mercredi, le ministre de l'Agriculture, Romain Schneider, et la ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg, ont une nouvelle fois dressé un état des lieux de la situation devant le Conseil de gouvernement.

«118 sangliers ont été testés négatifs» à la peste porcine Les chasseurs luxembourgeois ont participé lundi soir à une réunion pour s'informer sur l'évolution de la peste porcine africaine des deux côtés de la frontière. Depuis septembre, 1.846 sangliers ont été analysés en Wallonie et 118 au Luxembourg, épargné par le virus jusqu'ici.

Après l'instauration d'une «zone de surveillance» de 22.000 hectares à la pointe Sud-Ouest du pays, entre les autoroutes A4 et A6, la nouvelle mesure-phare annoncée par les deux ministres à la presse est l'érection d'une «clôture de 8 kilomètres bordant la piste cyclable au sud de Steinfort».



Cet immense grillage «sera installée parallèlement à la frontière dans les prochains jours» par les agents de l'Administration des Ponts et chaussées et avec l'aide de soldats de l'armée luxembourgeoise.



Parallèlement les ministres planchent sur l'instauration d'une «zone blanche impliquant la destruction ciblée des sangliers». En clair, pour prévenir toute contamination par la peste porcine africaine de la Belgique vers le Luxembourg, les chasseurs auraient alors pour mission d'éliminer tout sanglier qui se baladerait dans la zone blanche.

Test négatif pour 131 sangliers suspects



Le gouvernement vient de lever l'interdiction de la chasse dans les forêts situées dans la «zone de surveillance». D'ordinaire le sanglier peut être chassé tout au long de l'année en plaine mais pas en forêt au Luxembourg. Depuis la détection de la peste porcine en Belgique, mi-septembre 2018, l'analyse des cadavres de sangliers a été intensifiée au Luxembourg.



Tous les sangliers trouvés morts sans qu'il y ait de cause identifiable (c'est-à-dire qui n'ont pas été écrasés par une voiture ou tirés par un chasseur) dans l'ensemble du pays, subissent une analyse. Dans le zone de surveillance, tous les animaux retrouvés morts sont systématiquement analysés. Le nombre de centres de collecte pour le gibier a été augmenté à dix.

Un sanglier contaminé retrouvé à la frontière Le virus de la peste porcine se rapproche plus que jamais de la frontière luxembourgeoise. La carcasse d'un sanglier contaminé, "viropositif" a été découverte à seulement trois kilomètres du pays.

Pour l'heure, à en croire les autorités, le Luxembourg est encore épargné par la peste porcine africaine qui ne représente d'ailleurs pas de danger pour l'homme. Jusqu’à ce jour aucun cas de peste porcine africaine sur des sangliers ni sur des porcs n'a été détecté sur notre territoire», assurent les deux ministres. Ils s'appuient sur les résultats des 131 tests effectués sur des cadavres de sangliers au Laboratoire de médecine vétérinaire de l'Etat (LMVE) et qui ont tous été négatifs.



Les éleveurs qui se trouvent dans la zone de surveillance ont obligation de confiner les porcs domestiques.

Romain Schneider et Carole Dieschbourg ont précisé que les autorités luxembourgeoises sont «en contact étroit et permanent avec les autorités européennes, belges et françaises» pour enrayer la propagation du virus via des actions concertées.