Une clientèle déjà limitée dans les grandes surfaces

Si de nouvelles mesures seront votées mercredi pour notamment restreindre le nombre de clients par mètre carré, les acteurs de la grande distribution appliquent déjà cette mesure depuis le mois de mars.

(DH) - Au paquet de mesures annoncées vendredi, la ministre de la Santé Paulette Lenert a ajouté quelques dispositifs qui seront votés dès ce mercredi. En plus du couvre-feu qui entrera en vigueur jusque fin novembre et de la limitation à quatre personnes pour les rassemblements, les autorités envisagent un accès limité aux grandes surfaces. Dans le détail, la règle sera d'un client pour 10 m2, et exclusivement dans les magasins de plus de 400 m2.

«La grande distribution a déjà montré son sérieux dans l'application des règles sanitaires. Il n'y a pas de raison que cela change», commente Guibert Zimmer, le directeur du Cora Foetz. Et pour cause, de l'enseigne qu'il représente en passant par Auchan, Delhaize ou encore Cactus tous se sont accordés à appliquer cette mesure depuis le mois de mars.

«Règles d'hygiène, mesures d'éloignement et de protection, tout est mis en place afin que chacun puisse travailler et faire ses courses dans les meilleures conditions», assure le service de communication de la marque au lion. Delhaize y voit aussi, «un moyen de fluidifier le passage aux caisses et ainsi enlever une certaine pression à des hôtesses déjà suffisamment stressées par la situation sanitaire».

Quant à Cactus, le groupe leader de la grande distribution précise à Paperjam qu'il s'agit avant tout de rassurer. «Nous connaissons nos affluences et nous pouvons les gérer.» En pratique, pour tous les acteurs de la grande distribution, la limitation des clients sera assurée par les équipes de sécurité. Et dans un premier temps, il n'est pas question de les renforcer.

«Nous avons l'expérience de réguler notre clientèle», souligne-t-on encore du côté de chez Auchan qui n'a connu «qu'un ou deux samedis tendus en termes d'affluence depuis mars». Un mois de mars qui avait donné lieu à des scènes irréelles, les clients prenant d'assaut les rayons de produits de première nécessité.

Les grandes enseignes «ont malheureusement l'expérience du confinement de mars», indique Delhaize. «Il y aura suffisamment de produits dans les semaines à venir. Donc pas besoin de faire des stocks.» Reste à savoir quelle sera l'attitude des consommateurs. A l'approche des fêtes, alors que le marché de Noël de Luxembourg vient d'être annulé, vont-ils privilégier des surfaces commerciales moindres pour éviter la foule?



Quoi qu'il en soit, les grandes surfaces sont parées à limiter les flux de clients. Et si le comptage des clients s'était passé sans accroc sous le soleil du printemps, il reste à leur assurer un minimum de confort dans les files d'attente cet automne. A l'heure actuelle, seul Cactus a trouvé la parade et déploiera une tente devant son centre commercial de Bertrange. Les autres magasins du groupe et les enseignes concurrentes attendent les consignes qui seront données par leur direction après le vote à la Chambre.

