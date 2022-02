Les chiffres parlent d'eux-mêmes: le pic de la vague Omicron est désormais loin derrière nous, laissant envisager des jours plus sereins. Le nombre de contaminations a chuté la semaine dernière.

Pandémie au Luxembourg

Une chute drastique des contaminations la semaine dernière

Si elle est quelque peu éclipsée par la crise Ukraine-Russie, la crise sanitaire reste toujours un problème majeur à l'échelle mondiale. Toutefois, certains pays continuent d'enregistrer des chiffres en diminution. Exemple au Luxembourg où la quasi-totalité des indicateurs sont en baisse, laissant entrevoir un printemps loin des restrictions sanitaires.

Ainsi pour la semaine du 14 au 20 février derniers, la semaine dernière donc, le nombre de personnes testées positives au covid-19 a diminué de 5.871 à 3.648, une baisse de 38%. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives au virus est de 35,3 ans.

Parmi les 3.648 infections détectées cette semaine, le taux d’incidence est de 661 pour 100.000 personnes non vaccinées et de 540 pour 100.000 personnes avec un schéma vaccinal complet.

Les autorités gardent cependant toujours un œil sur les hospitalisations, paramètre ô combien important pour juger l'évolution de l'épidémie. Parmi les hospitalisations enregistrées la semaine passée, 18 patients sur 42 en soins normaux n’étaient pas vaccinés, 24 patients avaient cependant un schéma vaccinal complet, alors que 6 patients sur 9 en soins intensifs n’étaient pas vaccinés.

42 nouvelles admissions

Dans les hôpitaux, 42 nouvelles admissions de patients atteints du covid-19 ont eu lieu dans l’unité des soins normaux, contre 64 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés a diminué de 10 à 9. La moyenne d’âge des patients hospitalisés est de 56 ans.



Du 14 au 20 février derniers, 7 nouveaux décès en lien avec le covid sont à déplorer. La Santé annonce que l’âge moyen des personnes décédées est de 85 ans.

Autre bonne nouvelle supplémentaire : la légère baisse du taux de positivité. Celui-ci est passé de 24,12% à 23,89%. Petite ombre au tableau toutefois: le taux de reproduction effectif est passé à 0,84 contre 0,55 la semaine précédente.

En termes des taux d'incidence, qui correspond au nombre de cas pour 100.000 habitants, la plus grande diminution est enregistrée chez les enfants de 0-14 ans (-64%). Dans les groupes d'âge entre 15 et 59 ans, une diminution de l'ordre de 26% à 36 % est enregistrée alors que la diminution est moins importante chez les 60 -64 ans (-18%) et les 75 ou plus ans (-17%).

Le cercle familial reste la source la plus fréquente de contamination (37,4%) , suivi de l’éducation (5,5%), des voyages à l’étranger (4,9%), des loisirs (4,7%) et du travail (3,8%). La part des sources indéterminées augmente (39,2%).

1.260.842 vaccins administrés

Quid de la campagne de vaccination? Pour la semaine du 14 au 20 février, 6.594 doses ont été administrées au total. 931 personnes ont reçu une première dose, 1.585 une seconde dose, 3.423 personnes ont reçu une première dose complémentaire par rapport à un schéma complet et 655 une deuxième dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 21 février à 1.260.842.

467.347 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 77,7% par rapport à la population vaccinable.

Nous vous en parlions il y a quelques jours, au vu de l’évolution favorable des hospitalisations tant au niveau des soins intensifs que des soins normaux dans les établissements hospitaliers, la cellule de crise nationale en accord avec la FHL a retenu de baisser la phase du plan de montée en charge au niveau 2. Les patients hospitalisés pour une autre cause, mais porteurs du virus, restent toutefois un souci pour l’organisation interne des hôpitaux. Ceux-ci resteront vigilants et surveilleront cette évolution dans les semaines à venir.

Enfin, le centre de vaccination installé provisoirement à Luxexpo The Box (Luxembourg-Kirchberg) fermera ses portes le 5 mars 2022. Il sera remplacé par le centre de vaccination Hall Victor Hugo au Limpertsberg qui rouvrira ses portes le 8 mars 2022.

Un rappel utile

Rappelons que la prise de rendez-vous pour la vaccination dans les centres de vaccination se fait en ligne sur Guichet.lu. Les heures d’ouverture de tous les points de vaccination sont à consulter sur www.impfen.lu. Le samedi 26 février 2022, en raison du lancement de la Capitale Européenne de la Culture, Esch2022, le centre de vaccination à Esch-sur-Alzette fermera ses portes à 12 heures au lieu de 13 heures.

À partir du lundi 28 février (inclus), les 3 centres de vaccination ainsi que les pop-up dans les centres commerciaux et à la gare de Luxembourg seront fermés les lundis.

La liste de tous les spots de vaccinations est actualisée de façon continue et peut être consultée à partir du site web: www.impfen.lu.

