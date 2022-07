Meteolux annonce des températures très élevées pour mercredi et la semaine prochaine : voici comment s'y préparer.

Luxembourg 5 min.

Nos conseils pour survivre

Une chaleur extrême se profile à l'horizon

Meteolux annonce des températures très élevées pour mercredi et la semaine prochaine : voici comment s'y préparer.

(str/SH) - Beaucoup de soleil, mais pas de températures trop élevées. C'était la météo de la semaine dernière. A l'époque, il était donc encore possible de s'en sortir au Grand-Duché. Mais il en sera autrement dans les jours à venir : il fera chaud, très chaud. «Les températures feront un peu les montagnes russes la semaine prochaine», a annoncé dimanche soir le service météorologique national Meteolux sur Twitter. Il y a certes encore des incertitudes, «mais il fera très chaud», poursuit le tweet.

Le ministère de la Santé ne dit d'ailleurs pas autre chose dans un communiqué publié ce mardi. «Les prévisions météorologiques annoncent de fortes chaleurs pour les jours à venir. Même si les températures prévues n’atteignent actuellement pas le seuil de la canicule, le ministère de la Santé et le ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région appellent la population déjà à être vigilante».

Des records de chaleur battus ce week-end en Europe L'épisode caniculaire d'une précocité inédite qui frappe l'Europe depuis jeudi devrait régresser dimanche dans le sud-ouest et l'ouest de la France, les fortes chaleurs se décalant vers l'est avec des températures pouvant atteindre les 38 degrés.

Des températures allant jusqu'à 31 degrés sont déjà annoncées pour mercredi à la station météorologique du Findel. Un premier pic, selon Meteolux. Mais un deuxième pic, encore plus extrême, est attendu en début de semaine prochaine, avec des températures maximales comprises entre 33 et 39 degrés. Des températures aussi élevées ne sont pas seulement difficiles à supporter, elles peuvent avoir de graves conséquences sur la santé des personnes déjà vulnérables. Il s'agit notamment des personnes âgées, des enfants en bas âge et des personnes souffrant de maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques ou rénales, ou encore de troubles psychiques. «Chacun d'entre nous peut souffrir des effets de la chaleur, même les sujets en bonne santé», rappelle de son côté le ministère de la Santé dans un communiqué publié ce mardi.

La déshydratation peut être fatale

En cas de forte chaleur, le corps perd beaucoup d'eau et de sels minéraux, souligne le ministère de la Santé sur son site Internet. Si ces pertes ne sont pas compensées de manière adéquate, cela peut devenir problématique. La déshydratation peut notamment entraîner la mort des personnes âgées et des jeunes enfants. Il est donc important de prévenir : refroidir, éventer et boire suffisamment. Les boissons sucrées et alcoolisées sont à éviter. Elles favorisent une déshydratation supplémentaire. Les bébés ne doivent jamais être assis dans une voiture au soleil - même pour quelques minutes - et ne doivent jamais rester trop longtemps en plein soleil.

Pour prévenir la déshydratation, il faut boire au moins un litre et demi d'eau minérale par jour, même si la sensation de soif n'apparaît pas. Dans le meilleur des cas, il faut boire deux à quatre fois par heure. Les boissons sucrées et alcoolisées devraient être évitées. Pour ceux qui souhaitent tout de même boire des boissons sucrées, le ministère conseille de diluer les jus de fruits à moitié dans de l'eau, de boire du thé avec un maximum d'un morceau de sucre par tasse ou encore de boire du bouillon de légumes dégraissé. Le café, les boissons contenant de la caféine et les sodas très sucrés sont même à éviter complètement, car ils déshydratent encore plus le corps.

Danger du coup de chaleur et de l'insolation

Le coup de chaleur et l'insolation ne sont pas moins dangereux. Dans ce dernier cas, le rayonnement thermique du soleil provoque une irritation des méninges. Celle-ci se manifeste par une température excessive et un pouls lent et peut entraîner de légers maux de tête, une raideur de la nuque, des vomissements et même le coma. Le coup de chaleur est un dysfonctionnement du système de régulation de la température corporelle. Il survient soudainement lorsque le corps ne parvient plus à se refroidir suffisamment. Les symptômes peuvent être des crampes musculaires, des frissons, des vertiges et des nausées.

Claude Turmes met en garde contre un «hiver difficile» Les pays de l'UE veulent développer plus rapidement les énergies renouvelables en raison de la crise du gaz. De son côté, le gouvernement luxembourgeois s'inquiète pour l'hiver.

En cas de confusion, de perte d'équilibre, d'évanouissement ou de vomissements, il convient d'appeler les secours. Il faut manger normalement pendant la chaleur. Si l'on manque d'appétit, il faut répartir ses repas sur la journée. Les fruits, les crudités, les salades et les légumes apportent en outre au corps les minéraux dont il a un besoin urgent. Il convient toutefois de faire preuve d'une grande prudence dans la manipulation des aliments par temps chaud. Tous les aliments frais conservés au froid peuvent devenir impropres à la consommation s'ils sont exposés trop longtemps à la chaleur. Il convient donc de veiller tout particulièrement au respect de la chaîne du froid.

Certains aliments sont plus sensibles. C'est le cas de la mayonnaise, qui devient très vite acide, des coquillages, de la viande consommée crue, comme le tartare de bœuf ou de poisson, ou encore du carpaccio. Les pâtisseries avec de la crème, les crèmes glacées et la charcuterie sont également sensibles et s'abîment très rapidement si elles sont mal conservées.

Préférer l'ombre ou un endroit plus frais

Le ministère de la Santé recommande de passer la journée dans des endroits frais ou ombragés - et à l'intérieur, précisément dans les endroits les plus frais. Les volets et les stores des fenêtres exposées au soleil devraient être maintenus fermés pendant la journée. Les portes et les fenêtres devraient également rester fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure. Le ministère recommande d'aérer les pièces d'habitation tôt le matin, tard le soir ou la nuit.

Enfin, la Santé invite la population à protéger les personnes âgées de son entourage.« Si vous avez une personne fragile, vivant seule, dans votre entourage, proposez-lui d’aller la voir au moins une fois par jour durant une forte vague de chaleur pour l’aider notamment à s’hydrater correctement et voir si la chaleur ne porte pas atteinte à sa santé».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.