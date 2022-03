Une centenaire d'Esch survit au covid

Barbara Hamilius-Bontemps a reçu un cadeau d’anniversaire pour le moins empoisonné: le covid-19, qui a conduit la centenaire à l'hôpital.

Barbara Hamilius-Bontemps a reçu un cadeau d’anniversaire pour le moins empoisonné: le covid-19, qui a conduit la centenaire à l'hôpital.

(MKa avec Franziska JÄGER) - La ministre de la Famille Corinne Cahen (DP) aurait dû lui offrir un bouquet de fleurs, mais rien ne s'est passé comme prévu: au lieu de prendre un café et un gâteau à la crème, Barbara Hamilius-Bontemps a passé sa journée où elle était mise à l'honneur en isolation. En cause, le coronavirus.

Peu avant son centième anniversaire, le 27 janvier, Delta et Omicron ont fait leur apparition dans la maison de retraite d'Esch. Barbara Hamilius y vit depuis avril 2021 et une pointe de nervosité s'était emparée d'elle au cours des derniers jours de janvier. La ministre devait venir la féliciter en personne, sa famille serait là bien entendu, ainsi que ses nombreux petits-enfants, qui seraient assis autour d'elle. Elle s'habillerait joliment, porterait certainement un chemisier, avec une broche dessus et un foulard autour du cou.

Mais lorsque les résidents ont été touchés les uns après les autres par le virus, la maison de retraite a dû fermer ses portes aux visiteurs le jour de son anniversaire.

«Oui, j’ai vaincu le virus»

Barbara Hamilius ne se souvient pas de son séjour à l'hôpital. Elle est restée une semaine en isolement, d'abord à Esch, puis à Dudelange. C'était une semaine silencieuse, qui n'aurait pas pu être plus silencieuse, puisqu’elle ne portait pas d'appareil auditif. Comme le personnel soignant ne pouvait pas changer les piles en raison de gants épais, il ne restait à la centenaire que ses yeux fragiles.

«Tu as eu le virus, maman», crie lentement et distinctement Gaby Greenwood à l'oreille de sa mère. Depuis lors, le mois de mars est arrivé et sa fille est en visite à la maison de retraite. Finalement, c'est fait. Barbara Hamilius a vaincu le virus. «Ah bon?», lui demande sa fille. «Oui, j’ai vaincu le virus», répond la dame coriace.

Elle s'est mise sur son 31, des boucles d'oreilles en or pendent sur ses épaules, la princesse Joséphine Charlotte et Jean de Nassau sur le pendentif rond de son collier. Un cadeau de son père. Barbara a toujours aimé lire des livres sur la famille grand-ducale.

«Le médecin a dit que tu avais eu une légère toux», dit Gaby en posant sa main sur celle de sa mère. «Et une légère fièvre». Le fait que sa mère ne se souvienne ainsi de rien de son passage parmi d'autres patients covid, tous plus jeunes qu'elle, est une bénédiction pour Gaby: «Au moins, cela lui a épargné le stress et elle n'a pas eu à souffrir beaucoup», dit-elle. La mère s'entend dire par sa fille que Barbara, qui avait été vaccinée trois fois, n'a pas eu besoin d'être placée sous respiration artificielle et qu'au bout d'une semaine, le test indiquait «négatif». Comme beaucoup de choses ces dernières années.

Comment se sent-on à 100 ans, Madame Hamilius? «Comme se sent une vieille femme», répond-elle sèchement en montrant ses genoux. «J'aimerais encore faire beaucoup de choses, mais les os ne me suivent plus».

Depuis une chute dans la maison qu'elle occupait jusqu'à l'année dernière dans la rue du Nord avec vue sur le parc Laval, elle est clouée dans un fauteuil roulant et s'est installée comme elle le peut dans le séjour. Une commode en bois massif avec des pieds en bois décorés et des photos de ses deux enfants, sept petits-enfants et sept arrière-petits-enfants accrochées aux murs font partie des quelques objets personnels dans la chambre au premier étage.

Je me suis dit, tu dois vivre. Barbara Hamilius-Bontemps

La volonté de lutter contre le virus a dû être gravée dans la mémoire de cette femme née à Esch en 1922. «Je me suis dit : tu dois vivre», dit-elle. Barbara Hamilius-Bontemps a également dû se répéter cela de nombreuses fois dans sa vie. La Première Guerre mondiale était à peine terminée que «Beby» naît dans un avenir incertain et que la grippe espagnole se propage. La mère de Barbara passe sept semaines avec de la fièvre puerpérale, «les femmes sont mortes comme des mouches», raconte Barbara. Puis vient la Seconde Guerre mondiale et avec elle la fuite vers la France.

Lorsque Barbara commence à raconter cette période, elle passe automatiquement à la langue allemande pour des mots comme «garder son calme», «prendre position», «sélection». Pendant que Barbara raconte, elle fait des pauses et expire, comme si elle devait encore assimiler ce qu'elle vient de dire. Et puis il arrive qu'elle répète plusieurs fois de suite les mêmes choses.

Elle est restée bloquée dans sa tête pendant la Seconde Guerre mondiale. Gaby Greenwood parlant de sa mère Barbara

Sa fille Gaby ne connaît que trop bien ces boucles narratives et réagit avec un sourire d'excuse. Elle et son frère Marcel entendent encore aujourd'hui des histoires de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque la mère raconte des dialogues, on a l'impression qu'ils ont été prononcés hier. «Elle est restée bloquée dans sa tête pendant la Seconde Guerre mondiale», commente Gaby, «je dois alors parfois simplement l'interrompre et changer de sujet».

Barbara ne sait pas qu'aujourd'hui, c'est à nouveau la guerre. Elle passe le plus clair de son temps dans sa chambre. Comme ses yeux et ses oreilles ne fonctionnent plus aussi bien, elle ne passe presque pas de temps avec les autres résidents et ne suit pas non plus les informations. Gaby dit qu'elle et son frère ont décidé de ne pas accabler leur mère avec cela et de ne pas lui parler de l'Ukraine. «Parfois, nous nous demandons si c'est mal de la laisser dans le fou par rapport à cela, mais nous voulons l'épargner pour l'instant.»

Y a-t-il une recette secrète pour vivre aussi vieux? «Travailler beaucoup», répond Barbara Hamilius. «Et toujours être bon avec les gens.»

