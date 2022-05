Plus de dix mille visiteurs ont voulu voir le défilé loufoque qui a serpenté dans les rues pour la première fois en mai.

Grande affluence dans le centre-ville

Une cavalcade de Diekirch en t-shirt

Volker BINGENHEIMER Plus de dix mille visiteurs ont voulu voir le défilé loufoque qui a serpenté dans les rues pour la première fois en mai.

(MKa avec Volker BINGENHEIMER) - Une fois n'est pas coutume, un défilé de carnaval en t-shirt: les chars et les groupes à pied de la cavalcade ont serpenté à travers le centre-ville de Diekirch sous un soleil magnifique. Des milliers de visiteurs venus de tout le Luxembourg étaient heureux de pouvoir revivre la cavalcade de Diekirch après deux ans de pause en raison de la pandémie.

En fait, elle devait avoir lieu comme d'habitude pendant la période du carnaval, le 27 février, mais les organisateurs de l'association ESD ont décidé de reporter l'événement au 8 mai en raison du risque d'infection. Le calcul s'est avéré payant: les températures étaient agréables et la situation sanitaire s'était également calmée entre-temps.

Après le coup de feu de départ à 14h30, les 46 groupes de participants ont défilé dans les rues. De nombreux spectateurs étaient venus déguisés et ont mis de l'ambiance à gauche et à droite du parcours.

Espace famille et navettes

La nouveauté de cette année était l'espace familial sur l'esplanade, où l'on ne servait pas d'alcool. De plus, cet espace garantissait que les parents et leurs enfants puissent se rendre rapidement à la cavalcade et revenir ensuite sans devoir traverser la foule.

Les organisateurs avaient mis en place des navettes pour amener les foules au défilé, par exemple depuis Ettelbrück, la zone industrielle du Fridhaff et Stegen. Le soir, une remise de prix a récompensé les plus beaux groupes à pied et musicaux ainsi que les plus beaux chars à motifs.

Cet article a été rédigé pour l'édition allemande du Luxemburger Wort, traduit et édité pour la version française du site.



