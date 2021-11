Afin d'accueillir le matériel spécifique et les effectifs d'intervention propres aux installations de l'aéroport, les sapeurs n'ont plus qu'à patienter encore treize mois, dixit la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding.

Une caserne pour les pompiers du Findel d'ici 2023

Patrick JACQUEMOT Afin d'accueillir le matériel spécifique et les effectifs d'intervention propres aux installations de l'aéroport, les sapeurs n'ont plus qu'à patienter encore treize mois, dixit la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding.

L'an prochain, le centre d'incendie et de secours du Findel soufflera (et éteindra) ses 50 bougies. Un anniversaire qui pourrait bien être marqué d'une pierre blanche plus que symbolique. En effet, les pompiers intervenant régulièrement auprès des appareils se posant sur la piste de l'aéroport national disposeront prochainement de nouveaux locaux. Une caserne flambant neuve, dont la ministre de l'Intérieur vient de confirmer la réalisation pour «janvier 2023».

La commune de Sandweiler a validé la demande de construction en début d'année, et les travaux vont donc pouvoir débuter pour ce bâtiment. Une infrastructure dont Taina Bofferding (LSAP) a informé, mardi, qu'elle devrait coûter de l'ordre de 23 millions d'euros.

La construction sera notamment susceptible d'accueillir la dizaine de camions déjà en service et la quarantaine d'hommes du CGDIS affectés aux opérations de secours auprès des avions, personnels et passagers qui fréquentent le site 24/7.

Des matériels et des effectifs qui doivent être en mesure de répondre aux normes imposées notamment par l'agence européenne de la sécurité aérienne. A savoir pouvoir disposer d'un véhicule d'intervention mousse en moins de trois minutes sur un point chaud, deux autres devant suivre dans les 60 secondes suivantes.

Actuellement, les autorités discutent avec l'exploitant Luxairport pour définir les besoins futurs. Mais déjà, depuis le Findel, le corps grand-ducal d'incendie et de secours dispose d'une 5e base nationale SAMU. Structure lancée depuis avril 2020, disposant de moyens héliportés et terrestres qui permettent au CGDIS d'intervenir soit en renfort soit plus vite sur certaines interventions dans le périmètre du Findel voire au nord de la capitale.

Le CGDIS est actuellement en discussion avec l'exploitant de l'aéroport afin d'envisager les justes moyens à engager pour atteindre le niveau d'exigence attendu. En attendant, la ministre de l'Intérieur annonce qu'à l'avenir une «unité de secours spécifique» sera localisée dans le nouveau CIS Findel. Des personnels supplémentaires sont prévus pour fournir des ambulances et des camions de pompiers dans la région au jour le jour mais aussi pour renforcer l'unité de secours en cas de crash d'avion.

