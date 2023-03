Informer les citoyennes et citoyens sur les établissements classés «Seveso», mais surtout sur les comportements à adopter en cas d’accident grave, tel est le but de la dernière campagne des ministères de l’Intérieur et du Travail.

Initiative gouvernementale

Une campagne sur la conduite à tenir en cas d'accident majeur

Informer les citoyennes et citoyens sur les établissements classés «Seveso», mais surtout sur les comportements à adopter en cas d’accident grave, tel est le but de la dernière campagne des ministères de l’Intérieur et du Travail.

«Seveso», un nom qui fait référence à une ville situé au nord de l’Italie, en Lombardie, et qui a subi les conséquences d’un accident industriel qui a eu lieu en 1976 à l'usine chimique Icmesa, dans la commune de Meda.

Au cœur du drame, un accident qui a provoqué l’échappement de produits toxiques (de la soude caustique et de la dioxine), lesquels ont conduit à la contamination des communes avoisinantes, dont Seveso.

Il en découla des conséquences écologiques et sanitaires majeures ainsi que des hospitalisations d’enfants et des morts d’animaux d’élevage, en l’absence d’un plan d'urgence dès la survenue de l’incident.

Pour éviter de tels écueils, le gouvernement luxembourgeois a fait savoir par voie de communiqué ce vendredi qu’il avait pour double objectif de prévenir tout risque d'accident majeur sur un site industriel présentant un risque potentiel connu et d’éviter au mieux les effets néfastes d’un tel accident.

Une campagne d’information durable sensibilisant les citoyennes et citoyens sur les comportements à adopter est donc lancée.

Les citoyens, premier maillon de leur propre protection

La ministre Taina Bofferding (LSAP) affirme que la résilience de la population ne peut être atteinte que par une information claire, compréhensible et accessible.

«La présente campagne constitue le point de départ d'une information régulière sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d'accident majeur. Il s’agit d’informer les citoyennes et citoyens sur les établissements classés ''Seveso'', mais surtout sur les comportements à adopter en cas d'accident: entrer, fermer, écouter - les préceptes à retenir pour une population plus résiliente.»

De par leurs gestes, les citoyennes et citoyens constituent finalement le premier maillon de leur propre protection.

Une initiative qui constitue par ailleurs l’occasion de remettre en lumière la politique de prévention de l’Union européenne en vigueur depuis 1982 face aux risques industriels majeurs. Ce dernier a connu qui «de multiples évolutions afin de s’adapter aux nouvelles exigences en matière de sécurité et de gestion des risques».

16 établissements classés Seveso au Luxembourg

Au Luxembourg, ce sont seize établissements qui sont concernés par ces dispositions européennes.

En bref, ils sont dits classés «Seveso», et subdivisés en deux seuils en fonction des substances avec lesquelles ils sont amenés à travailler: seuil bas et seuil haut. Pour l’heure, huit établissements du type seuil bas et huit du type seuil haut sont établis au Grand-Duché.

Ces structures sont donc légalement tenues de mettre en place une politique de prévention des accidents majeurs et soumettre aux autorités compétentes des documents attestant qu’ils mettent tout moyen en œuvre pour limiter les risques.

