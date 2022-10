Attisée par la pandémie, la haine en ligne n'a pas manqué d'impacter les enfants et les jeunes au Luxembourg. Pour contrer le phénomène, une campagne de sensibilisation est lancée par Bee Secure.

Réseaux sociaux

Une campagne pour passer de la haine au respect sur internet

Attisée par la pandémie, la haine en ligne n'a pas manqué d'impacter les enfants et les jeunes au Luxembourg. Pour contrer le phénomène, une campagne de sensibilisation est lancée par Bee Secure.

Messages insultants, cyberharcèlement ou contenus illégaux, la haine prend de multiples formes sur internet. Des formes qui ont pris de plus en plus de place au fil des mois, pendant la pandémie. Qu'ils soient antisémites, xénophobes ou complotistes, les discours agressifs se sont fortement manifestés sur les réseaux sociaux.

La pandémie attise la haine en ligne Ils opposent vaccinés et non-vaccinés, anti et pro-CovidCheck. Les propos haineux sur internet sont pris très au sérieux par le parquet luxembourgeois. La justice traite chaque mois une vingtaine de signalements.

Avec eux, le nombre de signalements pour appel à la haine et à la violence a augmenté sur la plateforme luxembourgeoise Bee Secure Stopline. C'est pour contrer cette propagation de messages violents et haineux que Bee Secure lance une nouvelle campagne de sensibilisation. Baptisée #NOHATEONLINE, elle vise à promouvoir le respect en ligne tout en informant sur la liberté d'expression et ses limites juridiques.

Au-delà des traditionnelles déclinaisons d'affiches, cette campagne se base sur un site aux airs de boîte à outils. Aux informations sur les recommandations pour lutter contre le discours de haine en ligne, s'ajoutent d'autres onglets pour sensibiliser jeunes et moins jeunes. Le portail permet par exemple à ses utilisateurs de signaler anonymement des contenus haineux ou illégaux.

Un quiz

Par ailleurs, un quiz sur la liberté d'expression permet aux joueurs de réfléchir à ce qu'il est acceptable de dire ou non. Au fil des questions, les propos haineux s'enchaînent, et il convient de déterminer quelles phrases peuvent être considérées comme illégales, ou non. À noter que les propos utilisés pour la réalisation de ce questionnaire sont issus de véritables commentaires précédemment signalés à Bee Secure Stopline.

La campagne d'affichage se basera sur quatre visuels. Affiche: Bee Secure

Tandis que quatre affiches seront placardées dans le pays pour inviter à une communication plus positive en ligne, cette campagne s'installera également sur les réseaux sociaux. Des influenceurs prendront part à cette initiative en engageant la discussion avec leurs communautés respectives. Des messages, vidéos et visuels adaptés à chaque plateforme seront publiés.

Enfin, en 2023, le nouveau centre de jeunesse de Cinqfontaines participera activement à #NOHATEONLINE grâce à une collaboration visant à mobiliser les jeunes. Le but: les inviter à s'engager activement contre toute sorte de discours de haine en ligne.

