En envoyant 100 ambulances dans les régions les plus touchées par la guerre, LUkraine asbl entend bien sauver des vies. Mais, pour y arriver, l'association doit d'abord récolter 10 millions d'euros à travers une campagne de dons.

Ukraine is calling

Une campagne de solidarité mondiale lancée au Luxembourg

Laura BANNIER En envoyant 100 ambulances dans les régions les plus touchées par la guerre, LUkraine asbl entend bien sauver des vies. Mais, pour y arriver, l'association doit d'abord récolter 10 millions d'euros à travers une campagne de dons.

«L'Ukraine vous appelle, ne rejetez pas la vie.» En reprenant l'univers graphique d'un appel téléphonique, la campagne «Ukraine is calling» sonne comme un cri du cœur directement dirigé vers ses spectateurs. Lancée par LUkraine asbl, cette initiative vise à récolter 10 millions d'euros de dons, afin d'acheter et d'acheminer 100 véhicules d'urgence en Ukraine.

Au départ de Luxembourg, une 10e ambulance se rend à Nikopol L'association LUkraine achète des ambulances d'occasion, les restaure et les équipe avant de les envoyer dans les zones de guerre. Retour sur le suivi des opérations lors du dixième départ.

«Nous aimerions même dépasser l'objectif de 100 ambulances et camions de pompiers, et aller jusqu'à 112. Il s'agit d'un chiffre symbolique, en référence au numéro d'appel d'urgence dans les pays de l'Union européenne», a fait savoir Nicolas Zharov, président de LUkraine asbl, lors de la présentation de la campagne, ce mardi 25 octobre. Et à 100.000 euros l'ambulance totalement équipée, et 300.000 euros le camion, les coûts d'achat des véhicules d'urgence font vite grimper l'addition.

Ayant déjà acheminé 14 ambulances et deux camions de pompiers dans les zones de guerre, LUkraine n'en est pas à son coup d'essai. Mais cette campagne est de loin la plus ambitieuse portée par l'association. D'abord lancée au Luxembourg, elle sera ensuite étendue aux pays européens début décembre, avant d'être ouverte aux donateurs du monde entier.

Plus de 2.000 véhicules détruits

«Nous nous réjouissons de commencer cet appel au Luxembourg, un petit pays qui a un cœur si grand, pour ensuite l'étendre à l'échelle mondiale», a souligné Nicolas Zharov. Côté échéances, l'association espère récolter les 10 millions d'euros nécessaires à l'opération d'ici fin janvier 2023, afin de pouvoir envoyer ces véhicules sur le terrain au début du mois de mars.

Pour illustrer l'importance de cette campagne, Stanislav, responsable auprès des services d'urgences ukrainiens, a livré son témoignage depuis un abri anti-bombardement en Ukraine. «Des situations d'urgence se succèdent au quotidien sur le terrain. Depuis le début de la guerre, nous avons réalisé 63.000 interventions ayant permis de sauver 3.000 vies. Mais nombre de véhicules ont été détruits ou abimés.»

Depuis le début de la guerre, LUkraine asbl estime le nombre de camions de pompiers détruits à 1.671, et le nombre d'ambulances à 442. «Détruits, volés ou confisqués par les Russes, tout type de situation peut intervenir sur le terrain pour nos véhicules d'urgence, ce qui rend chacun d'entre eux d'autant plus important aujourd'hui», a pour sa part insisté un représentant du ministère ukrainien de la Santé.

Un appel réel

Alors que des équipes complètes de secouristes et de médecins sont prêtes à intervenir sur le terrain, ces derniers se retrouvent parfois dans l'incapacité d'assurer leurs interventions en raison du manque de matériel. «La première étape est d'arriver sur place très rapidement et il est impossible de sauver des vies sans des moyens de transports adéquats», a ajouté le représentant qui n'a pas omis de souligner les lourdes pertes enregistrées parmi le personnel médical ces deux dernières semaines. «J'aimerais demander aux personnes qui ont un ciel paisible au-dessus de leurs têtes de nous aider à sauver des vies.»

D'une certaine façon, nous avons déjà gagné cette guerre en prouvant notre humanité. Nicolas Zharov, président de LUkraine asbl

En ciblant nombre d'infrastructures civiles et d'installations énergétiques ces dernières semaines, les Russes ont donné un autre tournant au conflit. «Cette campagne est un appel réel en provenance d'Ukraine. D'une certaine façon, nous avons déjà gagné cette guerre en prouvant notre humanité. C'est une victoire pour la démocratie, pour nous-mêmes, mais désormais, nous devons gagner sur le champ de bataille», a lancé Nicolas Zharov.

99,7 millions d'euros d'aides pour l'Ukraine En plus de ses participations à des initiatives européennes et internationales, le Luxembourg a jusqu’à présent mobilisé 99,7 millions d'euros, dont 73,5 millions d'euros d'aide militaire.

Un appel qui a déjà été entendu par la Commission européenne, qui soutient cet appel aux dons, mais également par de nombreux pays dont plusieurs ambassadeurs ont fait le déplacement ce midi. Le mot d'ordre: assurer leur soutien envers l'Ukraine, et appeler les citoyens à participer à «Ukraine is calling», quelle que soit leur nationalité.

«Je suis très fier de voir que l'Union européenne, et par ailleurs les États-Unis, continuent de mettre la main à la poche pour aider l'Ukraine. Mais, une aide supplémentaire est nécessaire, car les gouvernements ne peuvent pas tout faire. Citoyens, ONG, entreprises, ''Ukraine is calling'' est une manière concrète de sauver des vies. Tout le monde peut le faire», a ainsi affirmé Thomas Barrett, ambassadeur des États-Unis au Luxembourg.

Au-delà de la campagne visuelle et numérique déjà bien entamée, LUkraine asbl a par ailleurs développé toute une gamme de produits dérivés. Pins, vêtements ou encore sacs, ces objets aux couleurs du Centre grand-ducal d'incendies et de secours (CGDIS) seront bientôt disponibles. Le CGDIS fait d'ailleurs partie des soutiens de la campagne, s'étant déjà engagé à fournir huit camions de pompiers dans le cadre de cet appel.

Des dégâts visibles au Luxembourg Pour alerter les résidents luxembourgeois sur les conséquences de la guerre, l'association a fait rapatrier une ambulance ukrainienne détruite au Grand-Duché. Cette dernière sera exposée à partir de ce week-end, et pour une durée de quelques semaines, sur la place de l'Hôtel de Ville à Esch-sur-Alzette. «Nous avons également pour projet de placer un camion de pompiers détruits devant la Philharmonie dans les mois qui viennent», a révélé Nicolas Zharov.

