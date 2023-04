La police grand-ducale a annoncé qu'elle effectuerait des contrôles axés spécifiquement sur les motards tout au long du mois d'avril.

Prévention

Une campagne de sécurité routière et des contrôles pour les motos en avril

Mettre l'accent sur la sécurité routière et la prévention d'accidents au sortir de l'hiver, tel sera le mantra de la police luxembourgeoise en avril à l'approche de la saison moto.

Mieux conduire une moto, ça s'apprend En mai, des cours de moto sont organisés au centre de sécurité routière de Colmar-Berg. Les participants pourront s'y familiariser à nouveau avec leur machine.

En cause, le manque de pratique des motocyclistes en raison de la pause hivernale, laquelle est bien souvent marquée par de mauvaises conditions météo. Ajoutons à cela une pratique de la moto relevant la plupart du temps d'un loisir occasionnel lors des périodes ensoleillées ou pendant les week-ends et tous les facteurs sont alors réunis pour engendrer des risques de sortie de route.

La police pointe également «la surestimation» des capacités de conduite réelles des conducteurs comme un facteur de risque d'accident supplémentaire.

Ainsi, la vérification d'équipement, l'état technique général des véhicules, mais aussi les documents de bord seront passés en revue à l'occasion de ces contrôles, surtout sur les routes les plus fréquentées par les motocyclistes.

Conduite prévoyante et vigilance sont de mise

La police grand-ducale tient également à rappeler «que les motards font partie des utilisateurs les plus vulnérables de la route». En cas d'accident, tout motard est exposé à un risque de blessure «plus élevé qu'un automobiliste», notamment parce qu'il n'est pas entouré d'une carrosserie pour le protéger et potentiellement amortir et «parce qu'il peut facilement être projeté de nombreux mètres plus loin».

Lire aussi: Le lourd tribut des motards sur les routes luxembourgeoises

Sans oublier que les motocyclistes représentent «une silhouette très fine pour les automobilistes, que leur vitesse est difficile à estimer et qu'ils se retrouvent facilement dans l'angle mort d'une voiture, d'un camion ou d'un bus».

Une conduite prévoyante et défensive s'impose donc, «tout comme une vigilance accrue de la part de tous les usagers de la route».

Ne pas négliger le contrôle technique

Enfin, avant de reprendre la route après une longue pause, «il convient également de vérifier l'état technique de son véhicule»: les pneus, les freins, l'éclairage, les liquides (comme le niveau d'huile), ou encore la batterie.

Il est recommandé de veiller à l'état de ses vêtements de protection ainsi qu'au port obligatoire d'un casque intégral homologué.

