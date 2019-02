Une personne a trouvé une caisse de grenades dans une maison à Belvaux. Le service déminage est intervenu et la police fait un rappel à la sécurité.

Une caisse d'explosifs dans la maison

(AF) - En faisant du tri dans une maison, rue de Soleuvre à Belvaux, un homme a trouvé une caisse de grenades. Il a porté la caisse jusque dans le jardin avant de prévenir la police. Le service déminage est intervenu et a fort heureusement pu constater que les engins explosifs étaient dépourvus de détonateurs. Ils ne représentaient donc pas de danger immédiat.

Dans son communiqué, la police rappelle que si vous trouvez un explosif, il ne faut surtout pas y toucher et prévenir immédiatement le 113. La Seconde Guerre mondiale a laissé de nombreuses bombes qui sont retrouvées au hasard d'un chantier, de jardinage, d'une promenade, etc. Ces engins représentent un danger et peuvent encore exploser, comme l'a montré le tragique accident de Waldhof, où deux sous-officiers ont perdu la vie jeudi.