Une bonne nouvelle sortie des eaux d'épuration

Patrick JACQUEMOT Mesurant la prévalence du covid dans les eaux usées des ménages luxembourgeois, les chercheurs du LIST viennent de noter une (légère) baisse de la présence virale.

Il y a quelques jours encore, le message officiel du LIST affirmait «aucune amélioration globale». Parlant de la présence de traces de covid-19 dans leurs analyses des eaux des stations d'épuration du pays, les scientifiques du Luxembourg Institute of Science and Technology notaient ainsi toujours des signes préoccupants de propagation du virus parmi la population. Mais les dernières mesures poussent à plus d'optimisme.

Si les eaux continuent à être très «fortement marquées» par la présence virale, la concentration descendrait toutefois depuis quelques jours. Le directeur du LIST, Lucien Hoffmann ne s'en cache pas : «Presque toutes les données recueillies la semaine dernière semblent indiquer une légère tendance à la baisse». Un phénomène d'autant plus notable que, depuis début octobre, les relevés pratiqués à l'entrée des bassins ne cessaient de témoigner de la progression de l'infection partout sur le territoire.

Source : LIST

Mais les scientifiques, engagés dans ce suivi régulier depuis mars, ne veulent pas crier victoire trop vite. Ils savent que leur résultat fait partie des indicateurs particulièrement suivis par les autorités sanitaires, mais aussi que la situation peut vite se retourner. Aussi, Lucienne Hoffmann insiste bien. Pour se réjouir, il faudra que «cette tendance se confirme dans les prochains jours ou semaines».

Dès le début de la pandémie, il a été démontré que l'importance de la prévalence virale dans les eaux usées correspondait à l'orientation prise par la courbe des infections quelques jours plus tard. Ainsi, les relevés du LIST avaient-ils alerté de la flambée des cas positifs avant même que les résultats des dépistages pratiqués ne laissent entrevoir cette reprise.

Selon le dernier rapport, les stations d'épuration de Luxembourg (Beggen), Schifflange Pétange, Mersch, Bleesbrück et Troisvierges présentent une légère diminution donc. Une hausse des valeurs restant constatée pour les stations d'épuration de Wiltz et Bettembourg. Pour les stations d'épuration d'Echternach, Grevenmacher et Schuttrange, une première diminution a été mesurée vendredi dernier, mais après des augmentations le lundi et le mercredi.

