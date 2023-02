Nommer un référent égalité, assurer un accès égal aux formations ou encore organiser des temps de discussion sur la thématique, autant d'actions qui sont recommandées aux PME dans une nouvelle brochure des ministères de l'Égalité et du Travail.

Nouvelle brochure

Une boîte à outils pour favoriser l'égalité au sein des entreprises

Inviter les petites et moyennes entreprises à réfléchir sur leur démarche d'égalité entre les femmes et les hommes au sein de leur entreprise, c'est l'objectif d'une nouvelle brochure lancée par Taina Bofferding (LSAP) et George Engel (LSAP). Les deux ministres ont conjointement présenté ce nouveau support informationnel qui sera distribué dans différents lieux, et se décline aussi en ligne et sur les réseaux sociaux.

Au fil des pages, les entreprises sont invitées à prendre du recul sur leurs pratiques et à mettre en place des actions concrètes pour tendre vers plus d'égalité en leur sein. «Ancrer l'égalité dans la politique de l'entreprise ne signifie pas seulement valoriser les collaboratrices et les collaborateurs, mais aussi se rencontrer sur un pied d'égalité dans tous les processus de décision», estime la ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes.

Cette campagne vise spécifiquement les 32.000 PME du pays, qui embauchent actuellement près de 210.000 travailleurs. Elles représentent ainsi plus de 55% de l'emploi intérieur du pays, ce qui fait de ces structures un «pilier décisif pour mettre en lumière les bienfaits de l'égalité entre les genres sur le marché de l'emploi», souligne le gouvernement.

Un questionnaire

Au-delà de décliner les bonnes pratiques, comme le fait d'interroger les salariés sur leurs ressentis par rapport à l'égalité, ou de nommer un référent égalité au sein de l'entreprise, le guide contribue à déconstruire des arguments préconçus. Parmi ces derniers, on retrouve notamment des suppositions comme «cette thématique ne nous concerne pas» ou «nous n'avons pas les ressources humaines suffisantes». Pour chaque hypothèse, un paragraphe pédagogique vise à souligner que le sujet est bel et bien un enjeu stratégique pour chaque entreprise.

Après un zoom sur la législation actuellement en vigueur en matière d'égalité, qui englobe notamment l'égalité de rémunération ou l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, les employeurs sont invités à remplir une check list. Long de 17 points portant sur l'égalité de traitement, l'égalité dans la prise de décision et l'égalité dans la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, ce questionnaire permet à la société de s'autoévaluer afin de déterminer si des actions supplémentaires peuvent être mises en place. À noter que les entreprises en ressentant le besoin peuvent faire appel à l'équipe du ministère de l'Égalité afin d'obtenir un accompagnement personnalisé.

«Il faut souligner que le Luxembourg est en tête des pays européens en matière d'égalité salariale, avec un écart de rémunération de 0,7% entre les femmes et les hommes», se félicite Taina Bofferding. Le Grand-Duché a grandement progressé en la matière, puisque cet écart se situait autour des 10% en 2007.

D'autres dispositifs, à l'image d'Actions Positives, un programme du ministère de l'Égalité visant à accompagner les employeurs en certifiant leurs bonnes pratiques en matière d'égalité, ont déjà été mis en place. C'est le cas également du dispositif de l'Inspection du travail et des mines permettant de faire un signalement d'infractions dans le domaine de l'égalité entre les genres.

Le marché du travail luxembourgeois est toujours dominé par les salariés de sexe masculin. Georges Engel, ministre du Travail

Cependant, des efforts restent à mener, spécifiquement au niveau des postes à responsabilité. En effet, les chiffres de l'Observatoire de l'égalité soulignent que seuls 21,9% des postes de direction étaient occupés par des femmes en 2021. Pour les postes de cadres supérieurs, cette proportion tombe à 4,1%. Un constat largement partagé à l'échelle du Vieux continent, qui a incité le Parlement européen à adopter une loi fixant des quotas de féminisation des conseils d'administration des entreprises cotées en bourse.

Un enjeu électoral?

Plus largement, «le marché du travail luxembourgeois est toujours dominé par les salariés de sexe masculin», note Georges Engel. En 2022, le pays comptait effectivement 282.000 travailleurs pour 194.000 travailleuses. L'année précédente, le taux d'emploi pour les 15 à 64 ans, hors travailleurs frontaliers, s'établissait à 66% pour les femmes contre 73% pour les hommes.

Interrogée sur l'élaboration d'une loi visant à imposer des quotas de féminisation des postes de direction à l'échelle du pays, Taina Bofferding ne s'y dit pas opposée. «Nous allons d'abord travailler à la transposition de cette loi européenne. J'espère réellement que les partis politiques mentionneront cette thématique dans leurs programmes en vue des élections, et que nous pourrons trouver d'autres mesures pour tendre vers plus d'égalité aux postes de décision.»

Parmi les autres défis cités par le ministre du Travail, se trouvent notamment celui de la diversification du niveau d'études des salariés, la composition mixte du personnel ou encore un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Dans leur ensemble, l'implémentation de ces mesures permettra d'atteindre une meilleure égalité des chances entre les salariées et les salariés.

