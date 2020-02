Le retour au temps sec annoncé ce mardi devrait freiner les débordements des cours d'eau. Dans la nuit de lundi à mardi, les pompiers ont effectué 270 sorties. Trois personnes ont dû être secourues.

Une baisse du niveau d'eau attendue l'après-midi

(JFC, avec jt) - Les fortes pluies qu'a connues le Luxembourg depuis le week-end ont tenu les pompiers en haleine tout au long de la nuit dernière, en particulier dans le centre et l'ouest du pays. De nombreuses caves et routes ont été inondées. Au total, 270 sorties ont été effectuées. Ainsi, à Mertzig et à Mertert, deux voitures se sont retrouvées coincées sur une route inondée. Trois personnes ont dû être secourues par les pompiers.

A Bour, près de Mersch, une station-service a été totalement inondée. Le retour au calme est intervenu vers 2 heures du matin, confirme le CGDIS, qui ajoute ce mardi matin que «les centres d'incendie et de secours le long des rivières touchées surveillent la situation.»

En milieu de matinée, l'Alzette atteignait la cote d'alerte dans l'ouest et le centre du pays. De même, le niveau de la Syre, la Chiers, l'Ernz Noire, l'Ernz Blanche, l'Eisch et l'Attert a également atteint la cote d'alerte. Au nord, le niveau de la Haute-Sûre, de la Wiltz et de l'Our continue de monter, mais une augmentation significative est exclue. Quant à la Sûre, son pic de crue est attendu à Diekirch vers midi, avec un niveau de 4,70 m. Dans l'après-midi, une tendance à la baisse est attendue partout.

Dès lundi, les autorités avaient averti du danger d'inondation. Le niveau des rivières s'était considérablement élevé en raison des fortes précipitations des derniers jours. Les autorités ont conseillé d'éviter les rues inondées et de rechercher les débris qui pourraient se trouver sur les trottoirs.

3 In Mertzig wurde ein AUto von den Fluten eingeschlossen. Foto: CGDIS

In Mertzig wurde ein AUto von den Fluten eingeschlossen. Foto: CGDIS In Bour bei Mersch wurde eine Tankstelle überflutet. Foto: CGDIS Überschwemmung in Bour. Foto: CGDIS





Selon l'ACL, les routes suivantes sont fermées depuis ce mardi à 6h50 en raison des inondations:

Sortie Mertert sur l'autoroute A1 de Trèves en direction du Luxembourg

CR101 entre Mamer et Kopstal

CR112 entre Greisch et Leesbach

CR116 entre Schandel et Reimberg

CR152B entre Schengen et Contz (F)

CR154 entre Syren et Alzingen

CR306 entre Grevels et Grosbous

CR123 entre Bereldingen et Steinsel

CR148A entre Assel et la N28

CR156 à Aspelt à la hauteur du restaurant T'Scheier

D10 dans l'espace Schengen à la jonction avec le CR152 et entre Stadtbredimus et Remich

D21 entre Mertzig et Niederfeulen

Suivez l'évolution de la situation en temps réel grâce à notre carte interactive des cours d'eau et leurs débordements au Luxembourg:

Les prévisions de Meteolux font état d'une diminution progressive des pluies au long de la journée de mardi, avant l'arrivée de neige ou de neige fondante prévue en fin d'après-midi.