Gouvernement et syndicat se sont mis d'accord sur un nouvel accord salarial. Ce dernier entre en vigueur pour une durée de deux ans et contient notamment une augmentation du point indiciaire.

Signature de l'accord salarial

Une augmentation de salaire en vue pour les fonctionnaires

Après les retraités, qui ont appris aujourd'hui l'augmentation de leur pension au 1er janvier, ce sont les fonctionnaires qui voient leurs revenus croître. Un accord salarial a, en effet, été trouvé entre le ministre de la Fonction publique, Marc Hansen (DP), et la confédération générale de la fonction publique (CGFP), syndicat majoritaire des travailleurs du secteur.

Ce document, valable pour les deux années à venir, renferme onze points négociés pendant les discussions entre les deux parties. Parmi ces points, plusieurs concernent logiquement les salaires, objet de tension, d'autant plus en période d'inflation. De son côté le gouvernement note que «les négociations se sont déroulées dans un esprit de prudence vis-à-vis des dépenses de l'Etat» en raison des «divers défis» qui s'annoncent «dans les mois et les années à venir».

Une prudence qui n'a cependant pas empêché l'exécutif de trouver un terrain d'entente avec le syndicat, et de procéder à plusieurs ajustements au niveau du point indiciaire. «Un modèle innovant», selon le ministère de la Fonction publique, mais avant tout «un modèle d'augmentation temporaire du point indiciaire». Les premiers concernés par la mesure seront les fonctionnaires les plus faiblement rémunérés.

Cibler les plus faibles salaires

Ainsi, l'application exclusive des augmentations linéaires du point indiciaire, qui font davantage profiter les agents rémunérés, sera complétée d'une augmentation de 5% sur les 100 premiers points indiciaires. De quoi permettre aux fonctionnaires les moins rémunérés de profiter d'une augmentation proportionnellement plus élevée.

«Une mesure particulièrement sociale», note le ministère, qui sera appliquée à partir du 1er janvier, et ce, pour une durée de 12 mois. Concrètement, pour un salaire d'un montant de 2.120 euros brut, cette augmentation de 5% correspond à un supplément de la rémunération brute de 106 euros. Pour un agent gagnant 300 points indiciaires (6.360 euros brut), cela correspond donc à une augmentation de 1,67%, et pour un agent avec un traitement de 500 points (10.600 euros brut), la proportion tombe à 1%.

«Par ce nouveau modèle d’ajustement des traitements en temps de crise, l’État employeur démontre qu’il joue son rôle de précurseur en soutenant les revenus modérés dans cette période difficile», a noté Marc Hansen. À noter que lors de la seconde année de l'accord salarial, une augmentation linéaire de la valeur du point indiciaire aura lieu. Cette dernière sera fixée à 1,95%.

Cinq ans de plus pour la «voie express»

Le ministère et la CGFP n'ont cependant pas uniquement abordé la question des salaires. Ainsi, il a aussi été acté que les agents des groupes de traitement et d'indemnité B1, une prime serait introduite pour les détenteurs de brevet de maîtrise et brevet de technicien supérieur.

Par ailleurs, les majorations d'échelon pour les postes à responsabilités particulières seront augmentées de cinq points indiciaires à partir du 1er juillet 2023. Le pourcentage limite de ces majorations sera également revu à la hausse, passant à 30% de l'effectif défini. La durée du mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement ou d'indemnité, appelée «voie express» sera, quant à elle, prolongée de cinq ans. Enfin, la protection des fonctionnaires et employés de l'État touchés par un arrêt maladie de longue durée sera analysée dans le cadre d'un groupe de travail qui sera mis en place au cours de l'année 2023.

