Mardi, les élèves, écoliers et étudiants du Luxembourg ont pu poser leurs questions les plus folles à l'astronaute Samantha Cristoforetti.

Depuis l'espace jusqu'au Luxembourg

Une astronaute de l'ISS a répondu aux questions des élèves

Liz MIKOS

Le nom de Samantha Cristoforetti n'est pas seulement connu des fans d'astronomie, mais aussi des amateurs de musique. Le 14 mai, l'astronaute de l'ESA originaire de Milan a été invitée à participer au concours Eurovision de la chanson en direct de la station spatiale internationale (ISS), qui s'est déroulé cette année en Italie, son pays d'origine. Son enthousiasme pour la musique semble presque aussi grand que sa passion pour l'espace, dans lequel elle flotte depuis fin avril et probablement jusqu'à la fin du mois de septembre à bord de son vaisseau SpaceX «Crew-4».

Mardi, cette femme de 45 ans a de nouveau fait l'honneur à un large public d'une conversation en direct depuis l'espace. Des élèves, lycéens et étudiants du Luxembourg, du Portugal et d'Italie ont eu la possibilité d'adresser leurs questions les plus passionnantes directement à Samantha Cristoforetti. Avant le direct, les personnes présentes au Luxembourg science center de Differdange ont pu observer sur l'écran où se trouve actuellement l'ISS.

Celle-ci a d'ailleurs survolé le Pacifique Sud avant que les élèves, étudiants et professeurs de Michel Lucius, de l'école privée Fieldgen, du Lycée des arts et métiers ainsi que de l'Université du Luxembourg n'accueillent chaleureusement leur invité d'honneur. Pour reprendre les mots de son collègue astronaute Matthias Maurer, ce dernier flotte pendant ce temps «comme un Bouddha de l'espace» à travers la station spatiale.

En effet, Cristoforetti révèle dans un interlude que l'apesanteur est l'un des éléments qui lui ont le plus manqué durant son séjour sur Terre, en plus des vues à couper le souffle.

Elle sacrifie sa réserve personnelle d'huile d'olive pour l'expérience

Lorsque la liaison est établie et que le son est audible à la fois sur l'ISS et à Differdange, Milan et Lisbonne, plus rien ne s'oppose aux questions et aux expériences élaborées par les élèves. Pour l'une d'entre elles, l'astronaute sacrifie même une partie de ses réserves personnelles. Un élève portugais veut en effet savoir : «Sur Terre, nous ne pouvons pas mélanger l'eau et l'huile. Que se passe-t-il si on essaie de le faire dans l'espace ?» Une question que Samantha Cristoforetti, elle l'avoue, ne s'est jamais posée. Elle sort donc un sachet d'eau, y ajoute un peu d'huile à l'aide d'une seringue, secoue le sachet et : les deux substances restent effectivement séparées.

L'huile ne flotte donc pas au-dessus de l'eau, mais reste dispersée sous forme de petites billes dans le sac d'eau. Les passionnés d'astronomie italiens s'intéressent quant à eux à la possibilité pour l'astronaute de jouer au yo-yo dans l'espace. Pleine d'enthousiasme, l'actuelle «voix de l'espace», comme l'a surnommée l'ex-colocataire de l'ISS Matthias Maurer lorsqu'il lui a remis le micro, fait voler le yo-yo en direction de la caméra. Et cette fois encore, le test réussit même sans effort, car le jouet s'enroule à nouveau sans que Cristoforetti n'ait besoin de bouger la main pour cela.

Que se passe-t-il lorsqu'on essore un chiffon mouillé dans l'espace ? L'idée d'une expérience qui étonne la salle vient d'une étudiante de l'Université du Luxembourg : «Pouvez-vous faire une démonstration de ce qui se passe lorsqu'on essore un chiffon mouillé dans l'espace ?» Peu de temps après, des exclamations «Ahhh» et «Ohhh» enthousiastes et étonnées retentissent dans le science center. En raison de l'absence de gravité, l'eau ne tombe pas au sol, mais s'accumule tout autour du tissu et tourbillonne autour des mains de l'astronaute.

Un confort relatif

Et qu'arrive-t-il à l'estomac humain en apesanteur, se demandent les élèves portugais ? «Est-ce que cela ressemble à des montagnes russes ?» «Honnêtement, mon estomac se sent juste vide en ce moment. C'est l'heure du déjeuner et j'ai faim», répond Samantha Cristoforetti en riant sympathiquement à la caméra.

Elle explique ensuite qu'elle ne voit guère de différence à cet égard, le corps s'adaptant rapidement aux nouvelles conditions. «Certains astronautes souffrent toutefois de nausées les premiers jours», dit-elle. C'est comme si l'on avait le mal de mer, mais cela se calme au bout de quelques jours. Il est possible qu'une simple tasse de café, également disponible sur l'ISS, aide l'un ou l'autre, comme on le verra mardi. Il y a même déjà eu une machine à expresso dans la station spatiale, mais actuellement l'équipage a de nouveau recours au café instantané, qui est dissous dans les mêmes sachets que ceux dans lesquels l'eau est stockée.

Il s'agit d'un domaine dans lequel les perspectives de trouver du travail ne cessent de croître. Marco Strasser, professeur de physique

Même si, par manque de temps, l'astronaute n'a pas pu répondre personnellement à toutes les questions, cela n'a pas freiné l'enthousiasme des personnes présentes au science center. «L'entretien avec l'astronaute était bien sûr le point culminant de la journée d'aujourd'hui. Qui a déjà la possibilité de parler en direct avec quelqu'un de l'ISS ?», s'est réjoui par exemple Adilson Fortes, 16 ans, qui était présent avec sa classe de l'école privée Fieldgen.

Le professeur principal Marco Strasser était heureux d'élargir l'horizon de ses élèves. Il s'intéresse lui-même beaucoup à l'astronomie et a profité de l'occasion pour montrer à ses protégés autre chose que la salle de classe. «Il s'agit d'un domaine dans lequel les perspectives de trouver du travail ne cessent de croître», se réjouit-il, faisant référence au développement de la recherche spatiale au Grand-Duché et cite également en exemple le nouveau cursus de l'Université du Luxembourg - le «Space Master».

«En outre, il est important de montrer aux élèves qu'il existe d'autres options que les métiers classiques que tout le monde connaît», est-il convaincu. Une déclaration à laquelle se rallie également l'invitée d'honneur Samantha Cristoforetti à la fin du direct. Elle espère pouvoir accueillir de nouveaux visages en tant que collègues dans un avenir proche.

Cet article a été publié pour la première fois sur www.wort.lu/de



