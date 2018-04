Avril, c'est le «Mois du don». Comme Anne et Monique à Larochette ou Félicie et Eliane à Strassen, une armée de 2.000 «fourmis» mise sur la proximité et la crédibilité de l'institution pour collecter, en porte-à-porte, et remplir la caisse de la Croix-Rouge luxembourgeoise. Les quêteurs ont collecté près d'1 million d'euros l'an passé. Mais quelles sont leurs motivations personnelles?

Une armée de «fourmis» quêteuses en route pour la Croix-Rouge

«La Croix-Rouge a besoin de cet argent pour aider les autres. Avec notre petite contribution on essaye de faire un peu de bien. Je sais que la Croix-Rouge c'est quelque chose de sérieux, ici, au Luxembourg. Comme je suis sûre que c'est vraiment pour aider quelqu'un, je donne aussi plus volontiers. Et puis... la Grande-Duchesse est la présidente», explique Gemma en glissant un billet de 10 euros dans la boîte colorée, tout en adressant un sourire amical à Anne et Monique, les deux quêteuses de la Croix-Rouge venues sonner à sa porte.

Monique et Anne Gruber, quêteuses officielles de la Croix-Rouge dans les rues de Larochette. Photo: Maurice Fick

Anne Gruber, 25 ans, Monique, sa mère, remercient Gemma avec un sourire entendu. «Ça fait plus de 55 ans qu'on habite là, donc on connaît», glisse aimablement Gemma avec un léger accent d'Italie. Le «on connaît» est la clef de la petite discussion qui se déroule en ce début de soirée de la mi-avril sur le pas de porte à Larochette. On connaît la Croix-Rouge mais surtout ces visages qui inspirent confiance. Anne et Monique, nos deux quêteuses habitent le quartier. «Je suis une fille de Larochette», souligne Monique. En sachant bien que c'est son atout principal: elle connaît ses «clients».



Femme au foyer, Monique reconnaît «avoir beaucoup de temps» mais surtout prendre «un vrai plaisir de sonner aux portes et de retrouver les gens». Son naturel et son sourire désarçonnent d'emblée celui qui ouvre la porte. Difficile de dire non. D'autant que le terrain a été préparé en amont. Anne et Monique ont distribué des tracts dans les boîtes aux lettres à la fin mars pour annoncer leur venue. «En moyenne, les gens donnent 10 euros», estime Anne. «Certains donnent 50 euros... ou rien. Il nous est déjà arrivé qu'une dame nous claque la porte au nez. Mais c'était une exception», précise aussitôt Monique. Une autre fois, «il nous est arrivé d'être invitées à boire un verre de champagne!», se rappelle Anne.

Claude ouvre toujours sa porte à Anne et Monique. Il fait régulièrement des prises de sang et sait bien que «des fois on a besoin de la Croix-Rouge». Photo: Maurice Fick

Après deux accueils chaleureux, les deux quêteuses essuient un refus poli. Il faut l'encaisser. Deux portes restent closes mais elles ne baissent pas les bras pour autant: «On repassera», positive Monique. Quatre dons ont permis de collecter 65 euros en une vingtaine de minutes à peine. La section de Larochette-Ernzen a été relancée en 2014, après plusieurs années sans collecte. «L'an passé nous avons ramassé 5.211 euros», glisse Anne. Si la jeune femme, éducatrice graduée dans le Sud, participe à l'aventure, c'est tout simplement parce qu'à ses yeux, «il est important de s'engager pour les autres, de donner à ceux qui vont moins bien».

«On doit prendre sur soi, se surpasser»

«Quand on a quelque chose, il faut aussi partager avec les autres. Surtout quand on a la chance de pouvoir partager», estime pour sa part Eliane Barthel, quêteuse pour la Croix-Rouge à Strassen du côté de la rue des Romains. Si elle a décidé de sauter le pas c'est parce que «la pauvreté m'a toujours tenue à cœur», comme elle dit joliment. Sa voix s'éclaircit lorsqu'elle raconte sa confrontation avec la misère à l'école primaire: «Je me rappelle de ces enfants qui avaient des poux et dont tout le monde se tenait à l'écart et moi aussi. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je leur avais fait mal». Elle s'en souvient trop bien.

Félicie Kensing (à gauche): «C'est important parce que je sais que ça peut aider beaucoup de gens qui sont dans la misère». Photo: Chris Karaba

«Je ne fais pas ça par plaisir, vous savez. En faisant cette quête, on doit régulièrement prendre sur soi et se surpasser. Se remotiver», explique Félicie Kensing, quêteuse à Strassen depuis plus de vingt ans! Félicie avoue «aimer le contact avec les gens» et voit dans cette aventure humaine la contribution qu'elle est encore en mesure d'apporter. La petite pierre d'une grande dame qui a «travaillé toute sa vie dans le secteur social» et qui «connaît bien la misère» au Luxembourg.

Si Félicie épingle à chaque printemps renouvelé son numéro de quêteuse officiel sur sa poitrine, c'est parce qu'elle trouve que «c'est important parce que je sais que ça peut aider beaucoup de gens qui sont dans la misère. Même si on n'en fait pas assez», à son goût.



«C'est comme si c'était un cadeau pour moi!»

«L'idéal serait de trouver des quêteurs qui sont originaires du quartier», sait bien Félicie, constamment à la recherche de nouveaux bénévoles pour donner un coup de main dans les 26 secteurs que compte Strassen. Au bout de vingt ans de porte-à-porte, chaque année au mois d'avril, elle connaît la recette: «Quand les gens vous connaissent, ils sont beaucoup plus généreux. Ici (dans son quartier, ndlr) les trois quarts me connaissent. A ceux qui ne me connaissent pas, je dis que j'habite à tel numéro dans telle rue et la fois suivante, ils le savent», sourit-elle, comme si souvent.

Photo: Chris Karaba

Elle reconnaît que la tâche est plus ardue dans les résidences, «les gens sont moins accueillants», dit-elle tout en précisant qu'elle passe généralement en début de soirée, au moment du souper. La nervosité se fait alors palpable. Sans parler des longues explications qu'elle doit fournir à tous ceux qui ne connaissent pas cette «tradition» au Luxembourg. La chose peut se corser «quand je dois le faire en anglais. Alors il faut se débrouiller.»

Son «soutien», c'est le groupe de quêteurs dont elle fait partie et «la bonne ambiance». Son remontant, «c'est quand les gens me disent "merci" ou "bon courage"». Son plaisir, c'est lorsque quelqu'un lui tend un gros billet, sans demander de monnaie: «C'est comme si c'était un cadeau pour moi!»



Les 2.000 fourmis quêteuses ont, avec leur courage, leurs motivations propres et parfois souvenirs douloureux, permis à la Croix-Rouge luxembourgeoise de collecter 950.000 euros lors du Mois du don 2017. Des dons qui permettent à l'association d'agir rapidement quand une famille luxembourgeoise se trouve soudainement dans le besoin mais aussi de réagir en cas de catastrophe humanitaire en Afrique par exemple.