Niveau d'eau

Une application pour mieux prévenir les inondations

D'ores et déjà utilisé en Allemagne, ce nouveau système d'alerte - disponible sur Android et iOS - tend à proposer un suivi des niveaux d'eau plus ciblé aux citoyens du pays. Avec l'idée de mieux anticiper les crues et leurs conséquences.

Un système d'alerte plus performant. Voilà ce que promet l'application «Meine Pegel» (littéralement «mon niveau», ndlr). Son objectif : proposer, aux citoyens du Grand-Duché, un suivi plus ciblé des niveaux d'eau, afin d'améliorer «l'auto-prévention» en ce qui concerne les inondations.

Concrètement, l'application permet à ses utilisateurs de «s'abonner à des stations de mesure et définir leur propre seuil à partir duquel ils souhaitent être informés». Selon les réglages effectués, des notifications leur sont alors envoyées. Quant aux bulletins de crue, ils pourront désormais eux aussi être consultés via l'application.

Les systèmes d'alerte seront améliorés d'ici mi-2022 Après les inondations, les systèmes d'alerte ont fait l'objet de critiques. Une réforme souhaitée depuis l'automne 2020 doit remédier à leurs défauts.

Grâce à ce nouveau système d'alerte personnalisable, l'administration de la gestion de l'eau entend jouer sur «l'auto-prévention contre les dommages causés par les inondations». «Chaque maison ou bâtiment peut être affecté à des vitesses différentes», rappelle son porte-parole dans son communiqué.



Pour rappel, il ne s'agit pas du premier système d'alerte du pays. Le site internet «inondations.lu» renseigne d'ores et déjà en temps réel sur les niveaux d'eau de 36 stations au Luxembourg. Lors des inondations du 14 juillet 2021, celui-ci avait néanmoins montré ses limites et suscité de vives critiques.



