Une application à la carte pour CovidCheck

Elle est en pratique dans le domaine des loisirs depuis vendredi. La version 2G du CovidCheck assortie d'un contrôle d'identité peine cependant à se mettre en place uniformément dans les établissements luxembourgeois.

(BaL avec Glenn SCHWALLER) Présenter son certificat vaccinal ne suffit plus. Désormais, il faut également prouver son identité lorsqu'il s'agit de s'attabler à la terrasse d'un café ou d'aller voir un film au cinéma. Cette vérification d'identité s'inscrit dans la nouvelle loi covid, approuvée jeudi dernier par les députés, et mise en place depuis vendredi.

Mais sur le terrain, les pratiques sont loin de coller à cette législation plus stricte. Alors que les personnes simplement testées ne peuvent plus avoir accès au lieu de loisirs, celles qui sont guéries ou vaccinées ne se font pas toujours contrôler selon les règles. Ainsi, les exploitants de restaurants, de lieux culturels ou d'infrastructures sportives manquent parfois de rigueur.

Cet écart entre la théorie et la pratique s'est notamment constaté sur les marchés de Noël du pays, lors du weekend. Si les contrôles ont été correctement effectués dans ceux de la capitale et d'Esch-sur-Alzette, les visiteurs des marchés de Dudelange et de Diekirch n'ont pas été soumis à une vérification d'identité, une fois leur certificat CovidCheck scanné.

Même constat dans les restaurants et les cafés du Luxembourg. Des visites au cours du week-end ont montré de fortes divergences par rapport aux directives étiquetées. Lorsque les établissements n'oubliaient pas de demander la preuve de vaccination ou de guérison à leur client, ce contrôle n'était pas toujours assorti d'une preuve d'identité.

Un manque d'uniformité qui n'en finit pas de se vérifier. Dans les différentes salles de cinéma du pays, là aussi, les preuves d'identité n'étaient parfois pas demandées après un scan du QR code. Et ce, même lorsque les exploitants communiquent clairement sur la nécessité de pouvoir présenter une pièce d'identité.



Dans d'autres lieux culturels, en revanche, les contrôles ont été plus stricts. C'était par exemple le cas à la Philharmonie. A l'occasion d'une projection, les responsables ont bien demandé la carte d'identité correspondant au certificat de vaccination ou de guérison présenté.

Ces mesures s'appliquent également pour les sportifs. Si les contrôles ont été effectués dans les règles au complexe de natation et de bien-être de Hosingen, un centre équestre du pays n'a, pour sa part, ni contrôlé le certificat CovidCheck, ni la carte d'identité.

La procédure de contrôle est donc loin d'être appliquée uniformément au Grand-Duché. Lorsque les établissements ne renoncent pas à toute forme de vérification, cette dernière est parfois incomplète. Les propriétaires de ces lieux de loisirs ou les organisateurs de grands événements sont pourtant tenus d'effectuer ces contrôles depuis vendredi.

Le texte de loi, adopté jeudi par le Parlement, prévoit cependant la possibilité pour les propriétaires ou les organisateurs de tenir une liste de leurs clients réguliers afin de leur éviter un contrôle à chaque visite. Une inscription qui ne peut avoir lieu que sur la base du volontariat.



Des adaptations des mesures sanitaires devraient toutefois être annoncées ce mercredi par Xavier Bettel (DP) et Paulette Lenert (LSAP), qui pourraient à nouveau entraîner des restrictions supplémentaires dans le domaine des loisirs.

