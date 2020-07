Les écoles secondaires du pays n'ont pas échappé aux traditionnelles remises de diplômes de fin d'année. Toutefois, en raison de la pandémie de covid-19, les cérémonies ont été adaptées à la situation sanitaire.

Une année scolaire tronquée mais des adieux réussis

(DH avec Rosa Clemente) - A la suite d'une année scolaire pour le moins mouvementée, la traditionnelle remise de diplômes aux élèves de terminale allait-elle passer à la trappe? Eh bien non, enfin dans une large mesure. C'est ainsi que quelque 3.500 nouveaux bacheliers vont se retrouver pour fêter l'événement. Mais tout en respectant les barrières sanitaires qui, dernièrement, ont été prises par-dessus la jambe comme en témoignent les derniers chiffres des infections.

Pas question donc pour les responsables d'établissement scolaire de déroger aux règles élémentaires. C'est pourquoi, au Lycée Michel-Rodange, le premier à ouvrir le bal lundi, la remise des diplômes s'est faite sur le campus Geesseknäppchen, à Merl, et non au conservatoire, comme de coutume. Les mesures de distanciation et la limitation des personnes accompagnantes étant ainsi de mise.

Du côté de Grevenmacher, le traditionnel voyage sur le bateau princesse Marie-Astrid n'a pas eu lieu lundi. Par contre, pour se consoler, les nouveaux bacheliers ont reçu des cadeaux typiques de la région: une bouteille de crémant et une bouteille de vin. A Diekirch, comme dans l'Est du pays, seuls deux membres de la famille ont été autorisés à participer aux festivités organisées dans la salle «Al Seeërei». Faute de place au Lycée technique de Bonnevoie (LTB), la cérémonie se tiendra sur trois jours, histoire «de pouvoir dire au revoir à nos élèves personnellement», avoue la directrice Carole Theisen.

Au Lycée Hubert Clément, à Esch-sur-Alzette, pas de chance, les parents sont exclus des festivités de fin d'année. Enfin pas totalement, puisqu'ils pourront suivre la cérémonie via un direct organisé par l'établissement. Toutefois, l'idée la plus originale nous vient du Lycée Bel-Val, dans le bassin minier, où le diplôme de fin d'année sera remis vendredi.

«Tout se déroule dans notre cour d'école où une scène et un écran sont installés», explique la directrice Astrid Schuller. «Les étudiants arriveront en voiture avec leur famille ou leurs amis - jusqu'à cinq personnes dans chaque véhicule - et seront ensuite appelés sur scène les uns après les autres.» La cérémonie sera retransmise sur grand écran et le son accessible via l'autoradio. Mais si les distances de sécurité seront assurées, les récipiendaires devront impérativement porter un masque.

