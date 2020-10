Un déménagement temporaire, 60 séances plénières, un nombre record de questions parlementaires: à la veille de l'épilogue de la session parlementaire 2019/2020, le président de l'Assemblée Fernand Etgen a dressé le bilan d'une année extraordinaire à plus d'un titre.

Une année mouvementée à la Chambre

(JFC) - «Cette session parlementaire qui s'achève mardi ne fut pas une session normale». Les mots sortent de la bouche de Fernand Etgen (DP), le président de l'Assemblée législative qui a dressé ce lundi le bilan de l'année parlementaire 2019-2020. Ce disant, il faisait bien sûr référence aux bouleversements provoqués par la pandémie de covid-19, qui a notamment obligé au printemps le Parlement à siéger hors de ses murs, en l'occurrence dans l'enceinte du Cercle Cité.

Ce déménagement n'a pas empêché le Parlement de toujours rester pleinement opérationnel et d'accomplir son travail législatif. Une continuité qui s'explique en grande partie par le fait que la plupart des réunions en commissions ont pu se tenir par vidéoconférence. Parallèlement, chacun a pu suivre les réunions publiques via la télévision et/ou le site internet de la Chambre.

Une nouvelle adresse pour les députés Sitôt les congés de Pâques achevés, la Chambre se réunira au Cercle Cité de Luxembourg. Les locaux de la Chambre n'étaient pas assez fonctionnels pour le respect strict des conditions d'hygiène et la continuité du travail parlementaire.

Histoire de démontrer que si la crise sanitaire avait certes bouleversé le travail parlementaire, elle ne l'avait en aucun cas rogné ou amputé, Fernand Etgen a déroulé le bilan chiffré de la session parlementaire écoulée. Ainsi, 60 séances publiques ont eu lieu, contre 34 seulement en 2018-2019, et 59 lors de la session 2017-2018.

Mais c'est surtout le nombre de questions parlementaires qui illustre le mieux l'activité foisonnante du Parlement en 2019-2020. Alors qu'elles se chiffraient à 740 en 2017-2018, marquant ensuite une progression à 1.297 l'année suivante, ce sont pas moins de 1.676 questions parlementaires qui ont été posées au gouvernement en 2019-2020. 1.650 d'entre elles ont reçu une réponse.

La session parlementaire 2019/2020 en dix chiffres-clés 60 séances plénières ont eu lieu, dont huit le matin et 52 l'après-midi. Elles ont duré en tout 235 heures et 46 minutes.

43 réunions du Bureau

55 réunions de la Conférence des Présidents

687 réunions de commissions et groupes de travail

157 projets de loi ont été déposés

Deux propositions de révision de la Constitution ont été déposées

Trois propositions de modification du Règlement de la Chambre ont été introduites

1.676 questions parlementaires ont été posées au gouvernement, qui a répondu à 1.650 d’entre elles

46 visites guidées du Parlement luxembourgeois ont eu lieu

32 visites officielles, d'État, de courtoisie, de travail etc. ont eu lieu

Selon les termes utilisés par Fernand Etgen, le nombre de questions urgentes a «explosé» de 79 à 190. Et à 113 reprises, le caractère urgent a été reconnu. Rien que dans le cadre de l'état de crise, 80 questions urgentes ont été soumises. «La preuve», d'après lui, que «le contrôle de la Chambre sur le gouvernement a bien fonctionné pendant l'état de crise.»

Instruments importants de la participation citoyenne, les pétitions n'ont connu qu'une courte interruption durant l'état de crise. Six débats publics sur les pétitions ont été organisés lors de la dernière session, tandis que deux autres suivront ce mois-ci. Le président de la Chambre a également souligné qu'il y avait toujours eu des contacts avec les parlements d'autres nations ainsi que les institutions européennes.

Fernand Etgen veut une Chambre plus «proche des gens» Le président de la Chambre tire un bilan positif après sa première année en tant que premier citoyen du pays et rejette l'étiquette de «chambre d'enregistrement» qui colle au Parlement.

Les députés planchent actuellement sur un nouveau règlement de la Chambre. Martine Hansen, la présidente du groupe parlementaire CSV a mis en évidence l'absence d'accord général sur ce point. Il est notamment question de discuter de la notion d'«urgence» en matière parlementaire. En outre, selon Josée Lorsché (Déi Gréng), «trop de questions ont un impact négatif sur la qualité des réponses».

En guise de clôture de la session 2019/2020, le président Etgen a évoqué les prochains chantiers au menu des parlementaires, portant notamment sur «les conséquences de la pandémie de covid-19 sur le système sanitaire et les différentes professions de santé», mais aussi «la modernisation de la fiscalité et le financement de projets d'infrastructures.» Enfin, les députés interpelleront le gouvernement sur le thème du suicide en novembre et sur la politique d'intégration en décembre.

