Une année 2019 record à la maternité du CHL

Pour la première fois de son histoire, la Maternité Grande-Duchesse Charlotte du Centre Hospitalier de Luxembourg a dépassé le cap des 3.000 accouchements en un an.

(ER) - La petite Fatima restera à jamais dans les statistiques du service maternité du CHL. En voyant le jour le 28 décembre, elle est devenue le 3.000e bébé né dans ce service au cours de l'année 2019. Au total, ce sont 3.028 accouchements qui ont été enregistrés dans cet établissement durant les douze derniers mois. Pour cet établissement de la capitale, il s'agit d'une augmentation de 28% par rapport à 2016.

Le CHL est de loin l'hôpital qui accueille le plus de naissances au pays. En 2018, sur les 6.274 nouveau-nés du Grand-Duché, plus de 2.800 ont vu le jour le long de la route d'Arlon. La nouvelle maternité, qui est entrée en service en 2015, et la présence de la seule unité de soins MIC (Maternal Intensive Care) expliquent le succès sans cesse croissant du CHL.

Le MIC offre notamment la possibilité aux futures mères dont les grossesses sont à risque, d'être accueillies à proximité directe de la salle d'accouchement. «La disponibilité et la proximité immédiate du service national de néonatalogie de la KannerKlinik offre une grande sécurité, en cas de problème pour le nouveau-né», précise Nadine Kohner, chargée de communication de l'établissement.

Le taux de natalité au Luxembourg n'a cessé d'augmenter depuis 2016. Selon le Statec, 6.274 naissances ont été enregistrées pour l'année 2018. Les chiffres 2019 ne sont pas encore connus.

La maternité du CHL fait partie des quatre services de naissance au Luxembourg au côté de la Clinique Bohler au Kirchberg du groupe Schuman, du Centre Hospitalier Emile Mayrisch d'Esch/Alzette et du Centre Hospitalier du Nord à Ettelbruck.