Trains à l'arrêt après la découverte d'une bombe

Une bombe de la Seconde Guerre mondiale a été découverte ce mercredi matin à proximité de la gare de Luxembourg. Le trafic ferroviaire est pour l'heure interrompu en attendant l'opération de déminage.

Dans le cadre des travaux d'extension de la gare de Luxembourg, un engin explosif datant de la Seconde Guerre mondiale a été découvert, ce mercredi en fin de matinée, alertent les CFL dans un communiqué. Selon la société des chemins de fer, elle aurait été localisée à proximité du pont Büchler.

Un périmètre de sécurité est «en cours d’établissement» et le service de déminage est «en route», précise le groupe.

La circulation des trains sur le réseau ferré luxembourgeois est, quant à elle, actuellement interrompue, informent les CFL. P0ur l'heure, il n'y a aucune indication concernant la reprise du trafic. Pour les usagers frontaliers, un accès au réseau RGTR doit être assuré, selon le compte Twitter TER Nancy-Metz-Luxembourg, et ce afin d'assurer une liaison en bus sur l'axe Luxembourg-Thionville. Dans un tweet publié plus tôt, la SNCF estimait une reprise à la normale aux alentours de 20h. Plusieurs trains sont d'ores et déjà supprimés entre Bettembourg et Thionville.

Il s'agit là de la deuxième découverte du genre. Le 28 février dernier, une bombe avait également été localisée à proximité du pont par les ouvriers du chantier de la gare.

3 Un périmètre de sécurité a été mis en place Photo: LW

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Un périmètre de sécurité a été mis en place Photo: LW La police a également évacué la gare. Photo: LW Plus aucun train ne circule pour l'heure. Le trafic autour de la gare est également fortement perturbé. Photo: LW





