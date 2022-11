Plus de 2.000 ambulances ont été détruites depuis le début de la guerre. L'une d'elles a été installée sur la place de l'Hôtel de Ville d'Esch-sur-Alzette par LUkraine asbl.

Guerre en Ukraine

Une ambulance bombardée à Kharkiv exposée à Esch-sur-Alzette

Franziska JÄGER Plus de 2.000 ambulances ont été détruites depuis le début de la guerre. L'une d'elles a été installée sur la place de l'Hôtel de Ville d'Esch-sur-Alzette par LUkraine asbl.

Depuis quelques jours, les résidents d'Esch-sur-Alzette restent stupéfaits en se baladant sur la place de l'Hôtel de Ville. Une camionnette blanche y est garée, rongée d'impacts de balles. Son pare-brise ressemble à une toile d'araignée. Mais ce ne sont pas ces centaines d'impacts qui ont endommagé l'ambulance. Le véhicule s'est battu pour sauver des vies dans la région de Kharkiv, et elle est désormais elle-même victime de la guerre ukrainienne.

Une campagne de solidarité mondiale lancée au Luxembourg En envoyant 100 ambulances dans les régions les plus touchées par la guerre, LUkraine asbl entend bien sauver des vies. Mais, pour y arriver, l'association doit d'abord récolter 10 millions d'euros à travers une campagne de dons.

Les vitres arrière manquent, des films plastiques noirs sont accrochés à leur place et empêchent de voir l'intérieur du véhicule. «C'est la première ambulance provenant de la zone de guerre ukrainienne que nous avons installée jusqu'à présent au Luxembourg», explique Inna Yaremenko, vice-présidente de l'association LUkraine.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

5 De Kharkiv à Esch: l'ambulance détruite restera exposée un mois sur la place de l'Hôtel de ville. Photo: Anouk Antony

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. De Kharkiv à Esch: l'ambulance détruite restera exposée un mois sur la place de l'Hôtel de ville. Photo: Anouk Antony Les impacts de balles sont visibles sur carrosserie. Photo: Anouk Antony L'ambulance doit également être exposée à Belval. Photo: Anouk Antony De Kharkiv à Esch: l'ambulance détruite restera exposée un mois sur la place de l'Hôtel de ville. Photo: Anouk Antony Tout a été détruit. Photo: Anouk Antony

Depuis jeudi, l'ambulance est installée sur le parvis de l'Hôtel de Ville d'Esch et a pour but de «montrer aux gens la guerre qui fait rage en Europe», selon Inna Yaremenko. «Par cette action, nous voulons montrer ce que la guerre fait chaque jour en Ukraine». Il s'agit ainsi d'un signe contre l'oubli, contre l'habitude.

Les services de secours ukrainiens ont perdu de nombreuses ambulances depuis le début de la guerre. «Plus de 2.000 ambulances et véhicules de pompiers ont été détruits», a déclaré Inna Yaremenko. La semaine dernière, l'association a présenté la campagne de dons «Ukraine is calling». Par ce moyen, elle souhaite financer 112 ambulances et les envoyer en Ukraine.

Des pleurs lors de l'inauguration

«Samedi, lors de l'inauguration officielle de l'ambulance à Esch, j'ai rencontré beaucoup de gens qui se sont montrés choqués», raconte Inna Yaremenko. «Certaines personnes ont pleuré. La guerre est arrivée jusqu'ici».

99,7 millions d'euros d'aides pour l'Ukraine En plus de ses participations à des initiatives européennes et internationales, le Luxembourg a jusqu’à présent mobilisé 99,7 millions d'euros, dont 73,5 millions d'euros d'aide militaire.

Une délégation de la ville ukrainienne de Stryj a également assisté à la cérémonie. Vendredi dernier, les maires des deux villes ont signé un accord de jumelage.



Jusqu'au début du marché de Noël, l'ambulance sera encore visible à Esch, avec une escale à Belval. La semaine prochaine, une autre ambulance sera placée devant la Philharmonie de la capitale, avant de se rendre à la Commission européenne à Bruxelles.



Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de



