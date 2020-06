Le gouvernement va de nouveau délier les cordons de sa bourse et cette fois c'est le monde sportif qui va en bénéficier. 1.600 associations sportives vont en effet profiter de 40% d'une enveloppe globale de cinq millions d'euros accordée par le ministère des Sports.

Luxembourg

Une aide de deux millions d'euros pour les clubs

Le gouvernement va de nouveau délier les cordons de sa bourse et cette fois c'est le monde sportif qui va en bénéficier. 1.600 associations sportives vont en effet profiter de 40% d'une enveloppe globale de cinq millions d'euros accordée par le ministère des Sports.

(DH) - Ce n'est pas la panacée mais c'est un geste que le monde sportif va apprécier à sa juste valeur. Le gouvernement va mettre la main à la poche et distribuer cinq millions d'euros aux fédérations, clubs et entités qui gravitent autour du sport. Une enveloppe similaire à celle attribuée au monde culturel.

Concrètement, Dan Kersch (LSAP), vice-Premier ministre et ministre des Sports, a égrainé ce jeudi les dix mesures qu'il a choisies pour épauler le monde sportif. Et il en est une, en particulier, qui va redonner le sourire aux trésoriers des 1.600 clubs affiliés aux 54 fédérations sportives. L'Etat s'est en effet engagé à verser pour chaque licence étiquetée «compétition» la somme de 20 euros. Ce qui, au total, représente environ deux millions d'euros sur la base des chiffres du ministère des Sports qui indiquait 95.000 licenciés en 2019.

Cette subvention est destinée à combler les pertes subies par les clubs depuis la crise sanitaire après l'annulation de manifestations sportives. A ce propos, et à la question de savoir si les compétitions allaient reprendre après le 24 juin, date du terme de l'état de crise, le ministre des Sports a répondu par la négative. Selon lui, «il n'est pas encore possible de fixer un calendrier» étant donné que les mesures barrières, dont l'interdiction des contacts, ne sont pas levées.

Pour ce qui est des modalités pratiques de cette subvention, le minimum attribué par club sera de 250 euros et cette aide sera versée sur demande au ministère des Sports jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard via un formulaire spécifique disponible sur guichet.lu.

Toujours au rayon des aides financières, le ministère participera aux frais de construction, de modernisation et de rénovation d’infrastructures sportives, spécialement en plein air et accessibles à tous. En l'occurrence, il s'agit de skatepark, bikepark, outdoor fitness ou city stade. Le subventionnement du ministère des Sports aux communes et aux syndicats de communes passera ainsi de 20 à 35% et la participation de l'Etat est plafonnée à 50.000 euros. Toujours au niveau des équipements, le ministère participera aussi à l'acquisition de matériel à hauteur de 5.000 euros pour chaque dossier de club ou d'association retenu.

En outre, le ministère des Sports participera également au projet initié par la LUNEX International University of Health, Exercise and Sports. Cette étude vise à identifier l'impact du confinement sur le sport luxembourgeois, plus particulièrement sur les fédérations sportives et leurs clubs. Dan Kersch a par ailleurs évoqué plusieurs autres axes de travail notamment en faveur des plus jeunes. Une campagne de sensibilisation «Lëtzebuerg lieft Sport» verra le jour cet automne alors que des «heures de rattrapage» de sport pourront être dispensées par les communes ou les associations jusqu'au 15 septembre, date de la rentrée.

Par ailleurs, le ministre invite les communes à recourir aux services d’un «coordinateur sportif» qui fera le lien entre les parents, éducateurs, dirigeants, entraîneurs et enseignants. 50% des frais salariaux, plafonnés à 150% du salaire social minimum pour salariés qualifiés, seront pris en charge par le ministère pendant trois ans. Enfin, pour résoudre le problème récurrent du manque de bénévoles, le ministre a promis de davantage les mettre en valeur pour encourager les vocations. Mais le procédé demeure encore vague.

