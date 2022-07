La police lance un appel à témoins suite à la disparition d'une adolescente de 14 ans à Mamer.

Appel à témoins

Une adolescente de 14 ans a disparu depuis vendredi

La police signale ce dimanche la disparition de Lily Aubertin, 14 ans, depuis le vendredi 29 juillet 2022. Elle a été vue pour la dernière fois le même jour vers 19h20 à Mamer.

L'adolescente mesure entre 1,60 et 1,70 mètre et est de corpulence mince. La dernière fois, elle portait un sweat à capuche noir, des baskets blanches et un pantalon de jogging gris. Elle se distingue également par un appareil dentaire.

Il est possible que la personne disparue se trouve à Luxembourg-Ville. Toute information concernant son lieu de séjour doit être transmise au numéro d'appel d'urgence de la police 113.

