La police luxembourgeoise est à la recherche d'une jeune fille de 14 ans qui n'a pas donné signe de vie depuis deux jours.

Appel à témoins

Une adolescente de 14 ans a disparu au Luxembourg

Avez-vous vu Liliana Caneja Ramos? La jeune fille, âgée de 14 ans, est portée disparue depuis le jeudi 9 mars, 14h. Ce samedi, la police luxembourgeoise lance un appel à témoins pour tenter de localiser l'adolescente.

Lorsqu'elle a disparu, la jeune fille portait un pantalon de jogging blanc et une veste noire. Mesurant entre 1,50 et 1,60 mètre, la jeune fille est de corpulence «un peu forte», a de longs cheveux bruns méchés et les yeux marron foncé, indique la police dans son bulletin. L'adolescente, qui porte par ailleurs un appareil dentaire, parle luxembourgeois, français et portugais.

Liliana Ramos Caneja parle français, portugais et luxembourgeois. Photo: Police luxembourgeoise

Toute personne en possession d'information permettant aux policiers de localiser Liliana est invitée à contacter le numéro d'urgence, le 113, ou à appeler le commissariat de Wiltz au +352 244 89 1000.

