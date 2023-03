Finja Fritsch Chentite a été vue pour la dernière fois à 11h50 mardi matin. La police de Differdange demande à toute personne ayant des informations sur la jeune fille de contacter les autorités.

A Esch-sur-Alzette

Une adolescente de 12 ans disparue depuis mardi

La police luxembourgeoise a lancé un avis de disparition pour une jeune fille de 12 ans, qui a été vue pour la dernière fois à Esch/Alzette.

Selon le rapport de police, Finja Fritsch Chentite est portée disparue depuis mardi dernier. La jeune fille a été vue pour la dernière fois vers 11h50 mardi matin dans la rue de Luxembourg à Esch/Alzette.

Mesurant entre 1,60 et 1,70 m, mince et aux cheveux blond foncé, la mineure a une cicatrice sur le front et, selon le Luxemburger Wort, portait des baskets Nike Air avec des fleurs colorées la dernière fois qu'elle a été vue.

La police pense que l'adolescente pourrait se trouver à Differdange, Belvaux ou Esch/Alzette et demande à toute personne ayant des informations pertinentes de contacter les autorités de Differdange au (+352) 244 53 1000 ou par e-mail.

Cet article a initialement été publié sur le site du Contacto.

(Traduction: Megane Kambala)

