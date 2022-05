Lundi après-midi, une adolescente a été grièvement blessée à la jambe en tombant dans l'eau au moment du passage d'un bateau du CGDIS.

Luxembourg 3 min.

Accident grave

Une ado aurait été poussée sous le bateau des secours

Lundi après-midi, une adolescente a été grièvement blessée à la jambe en tombant dans l'eau au moment du passage d'un bateau du CGDIS.

(BaL avec Jean-Philippe SCHMIT) Lundi, vers 17 heures, un grave accident de baignade s'est produit à Lultzhausen, impliquant un bateau des services de secours. «Alors qu'un bateau à moteur du CGDIS, qui patrouillait à faible vitesse sous la passerelle flottante, passait, une personne est tombée à l'eau pour une raison encore inconnue et a été grièvement blessée à la jambe par l'hélice du bateau», a indiqué mardi matin un communiqué de presse du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS).



Un bateau du CGDIS blesse grièvement une personne Les faits se sont déroulés lundi après-midi, aux alentours de 17h, au lac d'Esch-sur-Sûre.

«La victime, dont le pronostic vital n'est pas engagé, a été immédiatement prise en charge par les membres du groupe de sauvetage aquatique puis par les équipages d'une ambulance et d'un médecin urgentiste», poursuit le communiqué. Le choc aurait également été important pour les occupants du bateau.

«Ils étaient partis en patrouille pour aider, le cas échéant, des personnes en détresse», a-t-on appris mardi dans les milieux du sauvetage. Vers 17 heures, un groupe de jeunes s'amusait sur le pont. Selon des témoins, la victime, une jeune fille adolescente, était tombée à l'eau au moment précis où le bateau du CGDIS passait au pas sous le pont. Le passage étant large d'à peine quatre mètres, la conductrice du bateau n'a pas pu l'éviter, selon les témoignages. La victime a donc été grièvement blessée à une jambe.

On ne sait pas encore comment cela s'est produit. Dans les milieux des secours, on entend dire que la jeune fille a été poussée dans l'eau par des amis alors qu'elle s'amusait. Une enquête est en cours pour déterminer si c'est effectivement le cas, et comment les graves blessures sont finalement survenues.

Une protection défectueuse?

En effet, un accident d'une telle gravité n'aurait pas dû se produire. Le modèle de bateau, un Whaly 435 Pro, a été spécialement conçu pour le sauvetage de personnes en détresse dans l'eau - et l'hélice a donc été équipée d'une protection d'hélice. Et celle-ci doit précisément empêcher ce qui s'est passé lundi: qu'une personne soit blessée.

Selon les informations du Luxemburger Wort, plusieurs témoins ont assisté à l'accident, car lundi, jour férié, le lac de retenue était très fréquenté. Ainsi, outre le groupe de jeunes et d'autres personnes en quête de détente, quelques pêcheurs se sont également attardés sur le pont, ce dernier étant connu et particulièrement apprécié des jeunes.

Une enquête a été lancée

Bien que des panneaux indiquent à plusieurs endroits qu'il est interdit de sauter dans l'eau depuis le pont, il s'agit d'une pratique très courante. Selon des sources proches des services de secours, il arrive aussi régulièrement que des jeunes se jettent à l'eau volontairement très près du bateau des services de secours ou qu'ils soient poussés. La consommation de drogues et d'alcool joue souvent un rôle décisif dans ces comportements. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'incidents graves. Le pont est cependant réputé pour être un endroit dangereux pour les sauveteurs. On s'en approche donc toujours avec beaucoup de prudence.

Le plaisir de la randonnée au bord des rivières et des lacs Après un hiver maussade, beaucoup veulent profiter de l'extérieur. Les neuf promenades au bord de l'eau que nous vous proposons se savourent de préférence sous le soleil.

La structure fait partie du réseau de sentiers de randonnée et de pistes cyclables du Parc naturel de la Haute-Sûre et est également accessible au public en dehors de la saison de baignade. Les randonneurs et les vététistes l'utilisent pour se rendre de l'autre côté du lac de retenue.

La question de savoir si l'incident aura des conséquences sur le pont dépendra certainement de l'enquête. Il reste cependant peu probable qu'il soit complètement fermé au public.

Cet article est paru pour la première fois sur wort.lu/de



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.